Fastighetsskötare med fokus på utemiljö och service till Brf i Göteborg
2026-06-01
Om rollen
Vi söker en driven och noggrann fastighetsskötare som vill ha en central roll i att se till att föreningens inre och yttre miljöer håller en hög standard. Du ingår i ett team om två kollegor som tillsammans ansvarar för den dagliga driften och servicen till våra medlemmar.
Tjänsten är en heltidsanställning, men vi välkomnar även ansökningar från dig som önskar arbeta deltid. Arbetstiderna är i utgångspunkt förlagda till vardagar klockan 07:00–16:00, och vi erbjuder en varierad roll där du får ta ett stort eget ansvar i en stabil miljö.Publiceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är mångsidigt och kombinerar tillsyn av gemensamma ytor med teknisk felavhjälpning. Du ansvarar för att föreningens utemiljö och gemensamma utrymmen alltid är i ett representativt skick genom systematiska ronderingar och skötsel av våra grönytor. Parallellt med detta arbetar du aktivt med att hantera och åtgärda inkomna felanmälningar. Du fungerar som en viktig resurs i det tekniska underhållet och förväntas kunna kliva in och lösa praktiska problem i fastigheterna när behov uppstår. Rollen innebär att du ständigt rör dig i området, ser till att ordningsregler efterlevs och agerar proaktivt för att skapa en trygg och välvårdad boendemiljö.
Vem är du? Vi söker en prestigelös "doer" som trivs med att ha en bred roll där ingen dag är den andra lik. Du har ett öga för vad som behöver göras, oavsett om det handlar om att snygga till en utemiljö eller att lösa ett tekniskt problem hos en medlem. Du är självgående, ser till att arbetet blir utfört med hög kvalitet och har ett professionellt bemötande i alla sociala kontakter. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att prioritera om när dagen kräver det och din vilja att bidra där det för stunden behövs som mest.Kvalifikationer
Vana vid att hantera maskiner för fastighetsskötsel och utemiljö.
Förmåga att hantera både inre och yttre underhållsmoment på ett professionellt sätt.
Erfarenhet av praktisk fastighetsskötsel eller annat tekniskt/praktiskt servicearbete.
God förmåga att arbeta i digitala system för felanmälan och dokumentation.
Flytande svenska i både tal och skrift.
Grundläggande kunskaper i engelska.
B-körkort.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde den 1 september 2026. Vi tillämpar fast månadslön med individuell lönesättning. Vi erbjuder en stabil arbetsmiljö med goda villkor, moderna arbetsverktyg och friskvårdsbidrag.
Då tjänsten innebär arbete i människors hemmiljö och tillgång till säkra utrymmen, kommer vi att efterfråga ett utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning.Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan bestående av CV och ett kort personligt brev så snart som möjligt, dock senast den 15 juni 2026.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7813967-2029700".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hsb:s Brf Blåsut I Göteborg
Gröna gatan 41 (visa karta
414 54 GÖTEBORG
BRF Blåsut
