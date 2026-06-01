Tandläkare sökes till Vålbergs Tandvård
Vill du arbeta i en modern klinik där kvalitet, patientfokus och arbetsglädje står i centrum?Vålbergs Tandvård söker en engagerad och legitimerad tandläkare som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du möjlighet att arbeta brett inom allmäntandvård i en trivsam arbetsmiljö med erfarna kollegor och lojala patienter. Vi erbjuder
Modern och välutrustad klinik
Trevlig arbetsmiljö med korta beslutsvägar
Goda möjligheter till kompetensutveckling
Flexibel anställningsgrad enligt överenskommelse
Konkurrenskraftiga villkor.
Om arbetsplatsen:
På Vålbergstandvård är vi ett engagerat team som arbetar för att ge våra patienter trygg, modern och professionell tandvård. Kliniken består av två receptionister, två tandläkare, tre tandhygienister och tre tandsköterskor. Tillsammans strävar vi efter att erbjuda tandvård av hög kvalitet med ett personligt bemötande i en trivsam miljö.
Vi utför implantatbehandlingar från början till slut, inklusive både kirurgi och protetik. För att säkerställa hög precision och komfort för våra patienter använder vi oss av modern teknik såsom digitala avtryck och mikroskop.
Vi följer kontinuerligt utvecklingen inom tandvården genom fortbildning och investeringar i ny teknik. Vår ambition är att alltid hålla en hög professionell nivå och erbjuda våra patienter de bästa möjliga behandlingsalternativen utifrån aktuell kunskap och beprövad erfarenhet.
Vi söker dig som
Är legitimerad tandläkare
Har ett professionellt och patientfokuserat arbetssätt
Är ansvarstagande och engagerad
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Behärskar svenska i tal och skrift
Om tjänstenTjänsten omfattar allmän tandvård för både vuxna och barn. Erfarenhet är meriterande, men vi välkomnar även nyutexaminerade tandläkare med ambition att utvecklas i yrket.Välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Brattgårdsgatan 36 (visa karta
)
664 52 VÅLBERG Arbetsplats
Tandvård, Värmlands län, Vålbergs Tandvård
