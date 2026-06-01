Any4m söker en Technical Lead
2026-06-01
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Den här rekryteringen görs av Addpeople. Lyssna på Addpeoples podcast där vi på Any4m berättar mer om oss och vem vi söker här: https://open.spotify.com/episode/4o6gx9vvDLGp4CdeIdYrvi?si=x_OrP2ssQgut3R7wjOko-w
Därför är du viktig
"Det fantastiska är att någonting så komplext kan bli så enkelt för slutanvändaren."
– Rickard Nilsson, grundare av Any4m
På Any4m byggs inte bara digitala lösningar – här utmanas hela sättet de skapas på. Genom sin egenutvecklade plattform vill Any4m göra systemutveckling mer visuellt, mer tillgängligt och mer mänskligt. Nu söker de en Technical Lead som vill vara med och forma nästa generations utveckling och hjälpa kunder att ta nästa steg i sin digitala resa.
I vår rekryteringspodd berättar grundaren Rickard och COO Anna mer om visionen bakom Any4m, och vem de söker. Lyssna på podden samtidigt som du läser vidare om rollen.
Det här är Any4m
Any4m är ett innovativt teknikbolag som omdefinierar skapandet av digitala lösningar genom att utveckla SPINN — en ny modell för AI-driven systemutveckling.
Varje företag har idag två versioner av sina system: den som finns i koden, och den som bara finns på Wiki-sidor, i Slack-trådar och i människors huvuden. Det blir ett problem för AI. Modellen ser koden, men inte systemet.
SPINN samlar struktur, logik och samband på ett ställe, i ett format som både människor och AI kan arbeta med direkt. Visuellt för dig, semantiskt för modellen. Det betyder att en idé kan gå från skiss till körbar lösning utan att något går förlorat i översättningen. Att förändringar i affärslogiken syns direkt i systemet i stället för att spridas ut i implementationen. Och att AI inte gissar — utan arbetar i samma modell som du.
Vi tror inte att framtidens system skrivs i kod. Vi tror att de modelleras. Vi bygger vår plattform och våra kunders digitala lösningar utifrån detta. Våra kunder representerar ett brett spektrum av verksamheter, från globala industrikoncerner och försvarsrelaterade bolag till detaljhandel och välgörenhetsorganisationer. Det innebär höga krav, men också fantastiska möjligheter!
Vi bidrar också till något större, och det gör vi genom vårt årliga pro bono-samarbete med Majblomman, där är vi med och hjälper till att samla in över 100 MSEK till barn i behov av stöd. Vi försöker helt enkelt förändra världen – lite grann.
Fokus i din roll
Vi söker dig som kombinerar teknisk tyngd med ett affärsperspektiv och som förstår sambanden mellan kundvärde, prioriteringar och tekniska beslut. Du ser helheten, skapar riktning och tar naturligt ägarskap för lösningar och leveranser.
Kort sagt – du är personen som säger: "Så här löser vi det."
Som Technical Lead blir du den tekniska kompassen i teamet. Du har inget formellt personalansvar, men ett tydligt ansvar för riktning, kvalitet och leverans.
Du arbetar nära både kunder och utvecklingsteam och blir länken mellan affärsmål och tekniska lösningar. Rollen handlar om att designa lösningar utifrån kundens behov, väga kvalitet mot tid och affärsvärde och skapar förutsättningar för långsiktigt hållbara leveranser. Du ser konsekvenserna innan de uppstår – oavsett om det handlar om skalbarhet, säkerhet, teknikskuld eller framtida utvecklingsmöjligheter.
Du tar ägarskap för frågor som:
teknisk riktning och arkitektur
kvalitet och stabilitet i leveranser
implementation och tekniska vägval
utveckling av arbetssätt och engineering practices
teamets långsiktiga leveransförmåga
Om vi får önska
Vi vet inte vem du är – än, men vi har en god idé om vad du har med dig sedan tidigare:
Du har gedigen erfarenhet inom systemutveckling, gärna mer än 10 år.
Du har arbetat som backend-, frontend- eller fullstackutvecklare.
Du har erfarenhet av integrationer och molnplattformar.
Du har arbetat med arkitektur och design.
Du har lett implementation och tekniska initiativ.
Du är en naturlig go-to-person och har coachat andra utvecklare.
Engelska och svenska i både tal och skrift.
Är det rätt plats för dig?
Du kan växla mellan teknik och affär, mellan kod och kunddialog. Du gillar att diskutera lösningar, utmana tankesätt och skapa riktning.
Hos oss trivs du som gillar en kreativ miljö där idéer får ta plats, dialog värderas högt och beslut fattas tillsammans. Vi tror på transparens, delaktighet och tillit – vi tycker att det ska vara roligt på vägen också.
Vill du vara med på vår resa? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Bra att veta
Tillsvidareanställning.
Placeringsort – gärna i Jönköpingsregionen.
Du rapporterar till COO.
Visa ditt intresse senast den 18 juni, urval kan komma att ske löpande.
Har du frågor? Kontakta Anette Beckman, 072-500 30 23, eller Martin Olofsson Carlbom, 076-163 02 12. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adding People AB
553 30 JÖNKÖPING
