Lärare i psykologi och ledarskap
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2026-06-23
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Vill du inspirera unga människor i deras lärande och utveckling i en unik internationell skolmiljö? Detta är en roll där du får möjlighet att påverka elevers språkutveckling och bidra till deras framtid.
På Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket blir du en del av en unik skolmiljö där ungdomar från hela världen bor, studerar och utvecklas tillsammans. Här handlar arbetet inte bara om undervisning, utan om att bygga relationer, skapa engagemang och väcka nyfikenhet för språk och kultur. Som lärare finns du nära eleverna i deras vardag och bidrar till både deras kunskapsutveckling och personliga utveckling.
SSHL är en internatskola med rötter från 1920-talet och har idag cirka 550 elever från över 30 länder. Vi erbjuder både svenska och internationella utbildningar, inklusive gymnasiet och IB-programmen. Vår ambition är att ständigt arbeta för elevens bästa.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Om rollen
Vi söker en legitimerad gymnasielärare i psykologi och ledarskap för en tillsvidareanställning på 60 %. Tjänsten omfattar undervisning och mentorskap.
Du undervisar i psykologi och ledarskap samt arbetar nära kollegor och skolledning för att utveckla en inspirerande och verklighetsnära utbildning.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i psykologi och ledarskap på gymnasiet eller har annan relevant lärarbehörighet
har erfarenhet av att arbeta med ungdomar, gärna inom gymnasieskolan
har ett genuint intresse för undervisning och elevers kunskapsutveckling
skapar förtroendefulla relationer och samarbetar väl med elever, vårdnadshavare och kollegor
är strukturerad, flexibel och lösningsorienterad med god förmåga att planera, prioritera och ta ansvar
är initiativrik, har gott omdöme och bidrar aktivt till skolans utvecklingsarbete
kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
har god digital kompetens och använder digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen
trivs i en internationell och utvecklingsinriktad miljö
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi erbjuder
En meningsfull roll i en internationell miljö där du får möjlighet att påverka elevernas lärande och utveckling, samtidigt som du blir en del av ett engagerat och stöttande kollegium.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, och innan anställning krävs ett godkänt utdrag ur belastningsregistret. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är den 5 juli 2026 och tillträde i augusti 2026. Vi avser att avsluta rekryteringen så snart som möjligt så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Kerry Browning, rektor, 08-592 571 00, kerry.browning@sshl.se
eller Alexandra Koumi, biträdande rektor, alexandra.koumi@sshl.se
Gå gärna in på vår hemsida: sshl.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333332". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Skolstiftelse
Box 508 (visa karta
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193 28 SIGTUNA Arbetsplats
Sigtunaskolan (sshl), Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (sshl) Kontakt
Rektor
Kerry Browning kerry.browning@sshl.se 08-592 571 00 Jobbnummer
9974175