Lärare i NO åk 7-9 till Frejaskolan
2025-08-07
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Frejaskolan är en grundskola (årskurs F-9) och anpassad grundskola (årskurs 1-9) med tillhörande fritidshem. Skolan har ungefär 740 elever och 100 medarbetare. Skolan ligger vackert belägen i Västra Frölunda med närhet till både natur och hav. Skolans läge gör det även lätt att nå övriga delar av staden smidigt med kollektivtrafik.
På Frejaskolan arbetar erfarna lärare och målsättningen för verksamheten är att i en trygg och stimulerande miljö ge alla elever goda kunskaper och färdigheter. Frejaskolan har ett fokus på språkutvecklande arbete inom alla ämnen. Vi har ett stort fint bibliotek och en bibliotekarie som har verksamhet och aktiviteter som riktar sig till både skola och fritids. På skolan finns även ett stort elevhälsoteam som man kan få stöd och hjälp av vid behov.
Vi söker nu en legitimerad lärare i NO till åk 7-9. Tillsammans med dina kollegor ansvara du för planering och genomförande av det pedagogiska arbetet samt dokumentation av detsamma. Du utformar den pedagogiska verksamheten så att varje enskild elevs unika förutsättningar och förmågor tas tillvara och utmanas. Det kollegiala lärandet är i fokus i vår verksamhet och du bör ha intresse och engagemang för detta. Vi förväntar oss också att du aktivt bidrar i skolutvecklingsarbetet. Du kommer att tillhöra ett arbetslag. I tjänsten ingår även mentorskap.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i NO och teknik för årskurs 7-9. Har du erfarenhet att arbeta som lärare är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad lärare att söka. För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.
Personliga kompetenser:
För att trivas hos oss behöver du vara ansvarsfull, ha ett gott bemötande där du utgår ifrån allas lika värde, våga sätta gränser och vara flexibel. Skolans ledord är "För varandra - och det vill vi ska gälla för både elever och medarbetare.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.
Intervjuer kommer ske löpande.
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
