Lärare i musik
Vara kommun / Grundskollärarjobb / Vara Visa alla grundskollärarjobb i Vara
2026-01-16
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vara kommun i Vara
, Mölndal
eller i hela Sverige
Nu finns möjligheten för dig att hitta en tjänst du trivs med, då vi söker ny medarbetare.
Vi söker dig som vill vara en del i vårt team och tillsammans med kollegor vara delaktig i vårt arbete kring elevers måluppfyllelse genom undervisning i musik.
Ditt uppdrag
Undervisning i musik samt kontaktläraransvar. Du kommer att ingå i Alléskolans personalgrupp och vara delaktig i arbetet i såväl arbets- som ämneslag. Du är också delaktig i vårt pågående och kommande utvecklingsarbete på enheten.
Din kunskap och erfarenhet
Lärarlegitimation med inriktning mot de senare skolåren. Du ska kunna möta och skapa relationer med eleverna. Vi vill att du är flexibel och har god samarbetsförmåga, både vad gäller elever, kollegor som vårdnadshavare. Du ska även ha förmåga att utveckla arbetet utifrån uppdraget i läroplan och kursplan.
Din framtida arbetsplats
Alléskolan är en 7-9 skola, lokaliserad i centrala Vara. Här finns närheten till samhälle, bibliotek, bad, kulturskola, konserthus och Lagmansgymnasiet. Vi är sammanlagt ett drygt 40-tal engagerade anställda som arbetar tillsammans med våra ca 380 elever. Vi arbetar utifrån mottot "Vi ser dig och varandra" - ett förhållningssätt som innebär ett arbete med eleverna i fokus. En viktig del i arbetet är vårt gemensamma förebyggande och hälsofrämjande arbete i vardagen tillsammans med vårt elevhälsoteam och trygghetsteam på skolan.Publiceringsdatum2026-01-16Anställningsvillkor
I vår verksamhet måste alla som ska anställas enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten kan hämtas på www.polisen.se
och kan beställas till digital brevlåda eller i pappersformat.
Intervjuer kan komma att genomföras löpande.
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/10". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Arbetsplats
Sektor bildning, Alléskolan Kontakt
Emma Liljeblad, biträdande rektor 0512-31161 Jobbnummer
9687285