Lärare i Matematik och No-ämnen

Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Vill du bli en del av vårt TEAM?
Det här blir du en del av
Innovitaskolan Södertälje är en för- och grundskola, F-9, där ett genomgående tema är att undervisa våra elever för framtidens behov. Genom Innovita Skills kombinerar vi höga ämneskunskaper med ett verklighetsnära, upplevelsebaserat och utforskande arbetssätt. Tack vare variationen i undervisningen blir den mer meningsfull och vi väcker barnens och elevernas lust att lära.
Det här erbjuder vi dig
• Arbeta ämnesövergripande och nära samarbete med kollegor med hög kompetens.
• Kollegial och central kompetensutveckling
Vill du ha ett roligt, varierande och meningsfullt arbete, där du kan göra skillnad? Då är du välkommen till oss på Innovitaskolan Södertälje! Tillsammans med våra nyfikna lärare, pedagoger och medarbetare vill vi på Innovitaskolan göra skillnad för våra barn och elever.
Vi erbjuder nu dig en möjlighet du inte får missa! Kom till vår fantastiska skola och arbeta tillsammans med kunniga och professionella kollegor med att undervisa våra elever i årskurs 7-9 i Matematik och något av No-ämnena
Vi jobbar ämnesövergripande för ett meningsfullt lärande. Att läsa ett område samtidigt i flera ämnen på olika sätt har vi sett öka merinlärningen och lusten att lära på ett mycket tillfredställande sätt. Texter och skönlitteratur kopplas bland annat till No. En argumenterande text om tex kärnkraft kan bedömas både i svenska och i No-ämnen gällande text, fakta och källkritik. Jobbar Biologin med människokroppen är det naturligt att Idrotten och HKK ligger i samma projekt.
Arbete med uppgifter och problem från sammanhang utanför skolan tycker vi är viktigt. Du kommer tillsammans med övriga kollegor planera, genomföra och utvärdera de olika projekten och det pedagogiska arbetet på arbetsplatsen. Det ger en positiv gemenskap och fler ögon som ser varje barn utifrån olika perspektiv.
Förutom att vara en del av vårt fantastiska team här på Innovitaskolan i Södertälje kommer du att vara en del av konceptet Innovitaskolan där du får förutsättningar att ständigt utmanas och utvecklas som pedagog.
Är det dig vi söker?
Innovitaskolan Södertälje söker en driven och positiv lärare som sätter elevernas lärande i centrum. Vi vill att du ska vara nyfiken och lösningsinriktad. Du har en förmåga att skapa intresse och lust att lära och du möter varje elev där de befinner sig. Du är engagerad i dina elevers utveckling och vill vara med att driva utvecklingsarbetet kring ditt ämne på skolan. Du inspirerar till arbetsglädje och utifrån ett nära ledarskap bidrar du till utveckling.
Att skapa goda relationer till elever och kollegor ser du som en självklar del i din vardag. Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i Matematik och ytterligare något av No-ämnena. Vi ser gärna kombinationen Matematik och Biologi eller Matematik och fysik, teknik.
Övrig information
Tjänsten är en 100% tillsvidaretjänst. Tillträde 11/8-25
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Lena Johansson på mailadress lena.johansson11@innovitaskolan.se
.
Välkommen med din ansökan!
