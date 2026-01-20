Lärare i matematik & fysik
2026-01-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Clockwork skolrekrytering rekryterar och bemannar all skolpersonal över hela Sverige.
Med stora upparbetade nätverk och fokus på hög kvalité har vi snabbt fått förtroende av Sveriges största utbildningsföretag och kommuner.
Vi är inte ytterligare ett bemanningsföretag, vi är Clockwork - och vi kan skola! Vi har själva bakgrund som lärare, så när ni samarbetar med oss får ni all vår kompetens på köpet.
Läs mer hur vi avlastar huvudmän i hela landet: https://clockworkpeople.se/vara-tjanster/skolbemanningochrekrytering/Om företaget
Skolan är en mindre teoretiskt inriktad gymnasieskola med centralt läge och goda kommunikationer. Skolan har cirka 170 elever och kännetecknas av stark gemenskap, tydliga traditioner och ett nära samarbete mellan elever, lärare och kollegor. Verksamheten är i utveckling och vi söker därför engagerade gymnasielärare i matematik och fysik.
Utbildningens mål är att förena bildning och träning för verkligheten. Undervisningen präglas av höga akademiska ambitioner och ett tydligt fokus på kunskap, tänkande och förberedelse för högre studier. I matematik och fysik arbetar vi både teoretiskt och tillämpat med verklighetsnära case och ämnesövergripande perspektiv som utvecklar elevernas analytiska förmåga och problemlösning.
Litteratur, läsande och skrivande är viktiga inslag även i de naturvetenskapliga ämnena, och vi värdesätter ett undervisningssätt som uppmuntrar elever att tänka självständigt, kritiskt och långsiktigt.Profil
Vår företagskultur präglas av professionalitet, höga ambitioner, tydligt ledarskap och en stark hälsoprofil. Vi har en positiv teamkänsla där alla medarbetare tar ansvar för helheten och bidrar till skolans utveckling. Det finns även en uttalad dresscode som en del av vår professionella miljö. I nationella medarbetarundersökningar får arbetsplatsen mycket höga rekommendationer.
Vi söker dig som:
• är behörig gymnasielärare i matematik och/eller fysik
• har mycket goda ämneskunskaper och ett genuint intresse för undervisning
• är strukturerad, drivande och trygg i ditt ledarskap i klassrummet
• trivs med att arbeta teaminriktat och bidra till gemensam utveckling
• har ett starkt engagemang för både elevernas och din egen utvecklingSå ansöker du
Är det dig vi söker?
Skicka in din ansökan till oss redan idag!
Sök tjänsten via: www.clockworkpeople.se/lediga-jobb
I denna tillsättning samarbetar skolan med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela rekryteringsprocessen men du anställs direkt av skolan. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Elin Sanfridsson.
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17812". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB Kontakt
Elin Sanfridsson elin.sanfridsson@clwork.se +46 73 351 27 68 Jobbnummer
9694024