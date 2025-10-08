Lärare i ma/no/tk åk 4-6
2025-10-08
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter
Vi söker en behörig lärare i ma/no/tk på 100%. Undervisningen sker på mellanstadiet i mindre grupper om 14-19 elever. Du kommer att ansvara för undervisningen i ma/no/tk och arbeta i arbetslag tillsammans med kollegor. Även mentorskap ingår i tjänsten.
I din roll ansvarar du för att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten vilket bland annat inkluderar att planera, genomföra, återkoppla och dokumentera det pedagogiska arbetet. Som lärare i Landskrona förväntas du leda och utveckla undervisningen. Det sker i samarbete med övrig personal, elever, vårdnadshavare och andra aktörer.Kvalifikationer
Vad söker vi?
Vi söker dig som:
• har ett lösningsfokuserat synsätt och är flexibel.
• är trygg i rollen som lärare och kan hantera och vägleda elever. Du får dem att tro på sin förmåga att nå målen, uppmuntrar dem till kreativt tänkande och ger dem kontinuerlig återkoppling.
• har ett engagemang och ett förhållningssätt som skapar förtroende hos elever och föräldrar.
Du har en god förmåga att planera dina lektioner och skapa struktur för en tydlig återkoppling till eleverna. Du kan leda och organisera arbetet mot en tillgänglig lärmiljö på grupp och individnivå. Genom att följa upp, analysera och utveckla utbildningen skapar och delar du med dig av kunskap om vad som leder till goda resultat.
Som person är du lyhörd och prestigelös. Genom att vara intresserad och ha förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du har ett gott bemötande och är öppen med ett positivt förhållningssätt i ditt möte med elever och kollegor. I ditt klassrum råder ett klimat där prövande och misslyckande uppmuntras. Du har förmåga att skapa goda relationer och bidrar till att se möjligheter och lösningar i vårt arbete med att utveckla en skola som möter eleverna på bästa sätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer kan komma att genomföras efterhand.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
Arbetsgivare Landskrona kommun
Arbetsplats
Landskrona stad, Härslöv skola

Kontakt
Biträdande rektor Härslövs skola
Ellinor Ling 0418-47 44 31
