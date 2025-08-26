Lärare i klädsömnad
2025-08-26
Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.
Medborgarskolan Stockholmsregionen är en ideell förening som förutom traditionell folkbildning även bedriver förskola, grundskolor, gymnasier, eftergymnasiala utbildningar, yrkesutbildningar (YH-utbildning och KU-utbildning) samt företagsutbildningar.
Läs mer om Medborgarskolan Stockholms verksamheter på www.medborgarskolan.se/stockholm
Vi söker en lärare i klädsömnad, i Medborgarskolan Lidingös kursverksamhet. Deltagarna är vuxna och är på varierande nivå, från grundläggande till att ha flera års erfarenhet av att ha gått på kurs.
Undervisningen sker på Lidingö i Medborgarskolans lokaler. Det finns två kurser på dagtid där vi vet att vi behöver en lärare. Vi ser också att vi gärna utvecklar verksamheten.
Du som lärare ska ha bra kunskaper i formpassning och att sy kläder från mönster med eventuella ändringar.
De kurser vi har är på måndagar och fredagar, på dagtid. Vi lägger även gärna till kvällskurser.
Rekrytering sker löpande.
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen. Ersättning
Timersättning efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan Arbetsplats
Medborgarskolan Jobbnummer
9476626