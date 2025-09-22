Lärare i idrott och hälsa åk 1 - 6
Karlsborgs kommun / Grundskollärarjobb / Karlsborg Visa alla grundskollärarjobb i Karlsborg
2025-09-22
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlsborgs kommun i Karlsborg
Har du passion för idrott och vill ge nästa generation goda vanor för livet?
Arbetsplatsen
Strandskolan är vackert belägen vid Bottensjön i centrala Karlsborg.
Det otroliga läget tillsammans med skolgårdens utformning möjliggör till mycket aktiviteter för eleverna i naturskön miljö. På skolan går cirka 280 elever fördelade på förskoleklass och årskurs 1 - 6 . Det finns två stycken fritidshemsavdelningar som heter Vågen och Vinden. För närvarande pågår det en byggnation av en helt ny skola där vi beräknar att flytta in under vecka 44. Det blir en toppmodern skola med ett unikt läge. Läs mer här: https://www.karlsborg.se/utbildning--barnomsorg/grundskola/strandskolan/strandskolan-i-ny-skepnad/Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Undervisning i årskurs 1 - 6. Du planerar, bedriver och utvärderar ditt pedagogiska arbete i enlighet med gällande läroplan och styrdokument, samt utför inom yrket i övrigt förekommande arbetsuppgifter. Tillsammans med övrig personal på skolan driver du en verksamhet som hjälper eleverna att bli trygga, kreativa och nyfikna med elevernas lärande i fokus och en vilja att vara med och bidra till en ökad måluppfyllelse.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad grundskollärare med behörighet för åk 1 - 6 i ämnet idrott och hälsa samt ytterligare minst ett ämne.
Du har god förståelse för hur elever tar till sig kunskap samt har förmågan att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov. I din yrkesroll förväntas du kunna samarbeta med kolleger, andra professioner och vårdnadshavare för elevens bästa och du upplevs av eleverna som en stabil person som är trygg i dig själv.
Digitala verktyg är ett självklart hjälpmedel för såväl dig som lärare som för våra elever, så det är något du behöver känna dig trygg i att använda.
Övrigt
Karlsborgs kommun använder sig av rekryteringsverktyget Varbi för att hantera ansökningar, vilket också är ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen.
Du som funderar på att söka tjänsten är varmt välkommen att höra av dig till oss, men vi undanber oss kontakt från försäljnings- och rekryteringsbolag.
Tillsättning av tjänst kan ske innan ansökningsperiodens slut.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film https://youtu.be/aiKLf7PYHiQ
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt https://www.instagram.com/karlsborgs_kommun/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN/2025-106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsborgs kommun
(org.nr 212000-1629) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Skolverksamhet, Strandskolan Kontakt
Kent Larsson 0505-17320 Jobbnummer
9519042