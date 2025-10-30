Lärare i fritidshem till Tuggeliteskolan
2025-10-30
Om arbetsplatsen
Vi söker dig som vill vara med och skapa en trygg och inspirerande miljö där eleverna trivs, växer och vågar.
Hos oss får du möjlighet att påverka, samarbeta och utvecklas - varje dag gör du skillnad för våra barn och unga!
Nu söker vi en lärare i fritidshem till Tuggeliteskolan. https://karlstad.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/tuggeliteskolanär
en lågstadieskola med cirka 150 elever från förskoleklass till årskurs 3. Skolan ligger uppe på Skåreberget nära skogen med natur- och friluftsområden, elljusspår och skidbacke. Vår elevsyn bygger på att du som elev ska bli sedd utifrån dina styrkor och förmågor och blir bekräftad för den du är. Varje elev ska utifrån sina förutsättningar, få utveckling, stöd och utmaning för att lära för livet. Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem har du en viktig roll i att skapa en trygg, stimulerande och lärorik miljö för våra elever - både under skoltid och på fritids. Du är en del av helheten kring elevernas hela dag och bidrar till att undervisning, lek och lärande hänger ihop på ett meningsfullt sätt.
Hos oss ingår du i ett arbetslag som består av grundskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter som regelbundet träffas för att planera och utveckla verksamheten. Du utför ditt arbete i såväl fritidshemmet som i skolan. Tillsammans med dina kollegor bedriver du pedagogisk och meningsfull undervisning som utmanar och stimulerar elever till lärande både inomhus och utomhus.
Du arbetar utifrån läroplanen och andra styrdokument, och har det ansvar som Skolverket anger för legitimerade lärare i fritidshem. Det betyder att du, med din pedagogiska kompetens, leder undervisningen på fritidshemmet och säkerställer att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar till elevernas utveckling. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med inriktning mot fritidshem.
Vi som arbetar på Tuggeliteskolan strävar därför efter att vara nyfikna och öppna för varandras unika möjligheter, så för att trivas hos oss behöver du vara en person som är nyfiken och öppen för människors unika möjligheter.
Som lärare i fritidshem skapar du en trygg och inkluderande miljö där elevernas utveckling står i fokus. Du är initiativtagande, självgående och har god samarbetsförmåga. Med din empatiska förmåga och relationsskapande sätt bygger du förtroende med både elever och kollegor. Du planerar och strukturerar arbetet väl, och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling tillsammans med ditt arbetslag.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
