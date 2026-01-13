Lärare i fritidshem till Nödingeskolan
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? I så fall kan du vara den nya kollegan vi söker! Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag.
Vi söker en lärare i fritidshem till Nödingeskolan.
Nödinge/Kyrkbyskolan är en F-6 skola som ligger bakom Ale torg i Nödinge. Skolan är uppdelad i en lågstadiebyggnad och en mellanstadiebyggnad på två sidor om en stor skolgård. Skolan har cirka 700 elever.
Nödingeskolan är en PALS-certifierad skola!
PALS-modellen innebär att skolan arbetar systematiskt med personalens förhållningssätt. Stor vikt läggs vid ett generellt positivt klimat på skolan, skapad av de vuxna. En viktig målsättning är att nå alla skolans elever. Modellen bygger på flera strategier som forskning visar har betydelse för både psykisk hälsa och skolresultat.
I PALS-modellen arbetar all personal på skolan systematiskt med:
- förhållningssätt, bemötande och samsyn i personalgruppen,
- goda relationer mellan eleverna samt mellan elever och personal,
- att ha regler på skolans olika områden som blir tydliga för alla,
- en gemensam syn på reaktioner vid negativt beteende,
- problemlösning och konflikthantering,
Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern fritidsverksamhet där vi har fokus på att ständigt öka kvaliteten i undervisningen. Genom tydligt ansvar och nyfikenhet för att lära nytt ökar vi elevernas kunskap och ger eleverna tillgång till ett fritidshem av hög kvalitet.
Uppdraget i fritidshemmet förenar omsorg med pedagogik och du inspirerar eleverna att utforska, lära, och erövra nya intressen tillsammans med andra i fritidshemmets verksamhet. Som lärare i fritidshem erbjuds du ett varierat arbete där du kommer att ha ansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i fritidshemmet. Under skoltid kommer du arbeta i klass och beroende på din behörighet kan du komma att planera och genomföra egna lektioner. Tillsammans med dina kollegor utformar ni en lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus där skola och fritidshem har ett nära samarbete. På fritidshemmet arbetar vi med pedagogiska planeringar utifrån ett årshjul baserat på kapitlet för fritidshemmet i lgr11. Detta för att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet och även synliggöra det för elever och vårdnadshavare.
På Nödingeskolan värdesätter vi förmågan att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi tror att du vill utvecklas i din roll som lärare och arbetar systematiskt med att förbättra undervisningskvalitén och bidra till skolans fortsatta utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet från fritidshem och skola, men vi är också nyfikna på dig som är nyexaminerad. Likvärdig utbildning kan vara av intresse.
Du har god kännedom om fritidshemmets nationella styrdokument och skapar trygga relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare. Med ett positivt förhållningssätt utgår du från elevens förmåga att utvecklas socialt och kunskapsmässigt och har ett nära samarbete med andra pedagoger på skolan.
Du har en tydlig kommunikation, förstår vikten av att vara en lagspelare samt bidrar med en positiv anda. Du är flexibel, initiativrik och har ett lösningsorienterat verksamhetsfokus med elevens utveckling och bästa i fokus.
Förutom behörighet kommer stor vikt att läggas på personlig lämplighet.
Om du känner igen dig i beskrivningen och vill vara en del av vårt team skicka in din ansökan idag!Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande.
Tjänsterna tillsätts om ingen internsökande gör anspråk på tjänsten.
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år)
Ansökningsblanketten hittar du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
