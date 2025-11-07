Lärare i fritidshem till Långedragsskolan
2025-11-07
Publiceringsdatum2025-11-07Beskrivning
Nu söker vi på Långedragsskolan en legitimerad lärare i fritidshem.
Långedragsskolan ligger i en havsnära miljö med stora möjligheter till rika naturupplevelser. Skolan är enparallellig och har cirka 200 elever från förskoleklass till årskurs 6. All personal arbetar i nära samverkan för att utveckla och stödja eleverna i deras lärprocess. Personalen arbetar i lag som tillsammans verkar för att utveckla elevernas självkänsla, kreativitet, nyfikenhet och lust att lära. Hösten 2021 flyttade skolan till nya lokaler på Patrullgatan 13.
Långedragsskolan ingår i ett skolområde med Hagenskolan och Nya Varvets skola. Vårt skolområde består av tre F-6-skolor, flexverksamhet, anpassad grundskola samt en verksamhet med Hästunderstödda Insatser för elever med lång problematisk skolfrånvaro. Vi har totalt 900 elever och 90 personal. Skolorna har likvärdigt elevunderlag och eleverna har god måluppfyllelse. Alla skolorna har oerhört engagerad och kompetent personal. Det finns en övergripande rektor för skolområdet samt fyra biträdande rektorer.Dina arbetsuppgifter
Alla skolorna arbetar med PALS-modellen, som handlar om att främja och förebygga trygghet och studiero på skolorna. Detta för att få en samsyn, som gynnar positivt beteende i en skolmiljö med fokus på relation/samspel mellan skolpersonal och elever.
Du kommer att arbeta på fritidshemmet där du leder och stimulerar eleverna i deras lärande och personliga utveckling på ett konstruktivt och inspirerande sätt utifrån elevernas egna förutsättningar. Du planerar, genomför och följer upp fritidsverksamheten tillsammans med dina kollegor i arbetslaget.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem.
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta i fritidshem men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad att söka.
Personliga kompetenser
För att passa i rollen vill vi att du har en god förmåga att arbeta målinriktat och att utveckla kvalitén på verksamheten. Du bidrar med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor samt i situationer som behöver lösas. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra.
Vi ser även gärna att du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Samtidigt ser du möjligheter och finner glädje i att arbeta tillsammans med andra för att skapa en så utvecklande, inspirerande och utmanande fritidshemsverksamhet som möjligt. Du är nyfiken, initiativrik, nytänkande och vill utvecklas i ditt arbete. Du har förmåga att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och till dina kollegor.
Du arbetar lågaffektivt och är lyhörd för elevernas olika behov. Du ger eleverna trygghet genom tydliga ramar samtidigt som du inbjuder till inflytande. Du har förmåga att sätta tydliga gränser och vara en god ledare.
Välkommen med din ansökan!
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Göteborgs grundskoleförvaltnings introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.Övrig information
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
