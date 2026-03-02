Lärare i fritidshem till Kulltorpsskolan
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Kulltorpsskolan är en F-5-skola där vi arbetar nära varandra i två arbetslag - skola och fritidshem. Vi tror på att "alla elever är allas elever" och att vår styrka ligger i samarbete, gemenskap och engagemang. Här hjälps vi åt för att skapa den bästa möjliga lärmiljön för våra elever.
Skolan tillhör Hillerstorps rektorsområde, vilket gör att en del kompetensutveckling och samverkansforum, är tillsammans med skolor i Hillerstorp och Åsenhöga.
En viktig resurs för verksamheten är elevhälsoteamet, bestående av rektor, skolkurator, skolsköterska och specialpedagog.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem hos oss, får du en central roll i att skapa en meningsfull, utvecklande och trygg verksamhet för våra elever både under och efter skoldagen. Du kommer att undervisa i fritidshemmet och i skolan under skoldagen.
På Kulltorpsskolan har vi en avdelning på vårt fritidshem. Här arbetar vi nära tillsammans för att ge eleverna en stimulerande och lärorik fritid där leken och lärandet går hand i hand.
Som lärare i fritidshem kommer du att samverka med skolan under skoldagen genom olika ansvarsområden, exempelvis:
• Idrott i årskurs F-5 .
• Rastaktiviteter där du skapar en aktiv och trygg rastmiljö med organiserade lekar och rörelseaktiviteter.
• Resursstöd i klass där du arbetar nära elever och lärare för att skapa en inkluderande lärmiljö.
I arbetet är en viktig del den dagliga kontakten med elever, vårdnadshavare, kollegor och elevhälsoteamet. Administration, planering och uppföljning är naturliga inslag i tjänsten för att säkerställa en hög kvalitet i verksamheten.
Vi söker dig som brinner för att utveckla fritidshemmets pedagogiska verksamhet och vill bidra till att skapa en inspirerande och trygg lärmiljö för våra elever!Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshemmet. Tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete eller arbete med barn och unga är meriterande.
Som pedagog är du trygg, engagerad och brinner för barns utveckling och rättigheter. Du har en positiv och lösningsfokuserad inställning och ett lågaffektivt bemötande där du kombinerar tydlighet med lyhördhet. Du skapar en trygg och stimulerande miljö där eleverna känner sig sedda och delaktiga, och du har förmågan att balansera frihet och ansvar genom att sätta tydliga, men respektfulla gränser.
Du ser fritidshemmets pedagogiska uppdrag som en viktig del av skolans helhet och drivs av att skapa en meningsfull och utvecklande lärmiljö för eleverna. Med din kreativitet och ditt engagemang planerar du aktiviteter som inspirerar och utmanar eleverna, samtidigt som du anpassar undervisningen utifrån deras behov och intressen.
Vi söker en kollega med stark social kompetens och god samarbetsförmåga. Du har lätt för att bygga och upprätthålla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och kommunicerar tydligt och professionellt i alla sammanhang. Du har en flexibel och lösningsfokuserad inställning och trivs i en roll där du får vara med och utveckla verksamheten.
Erfarenhet av värdegrundsarbete, elevinflytande och olika pedagogiska verktyg och metoder är meriterande, liksom en förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas behov och skapa en miljö där alla får möjlighet att växa och utvecklas.
ÖVRIGT
Anställningen är tidsbegränsad med möjlighet till tillsvidareanställning.
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Gnosjö kommun
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning
Rektor
Katrin Mijatovic katrin.mijatovic@edu.gnosjo.se 0370-33 11 94
