Lärare i fritidshem till Furutåskolan

2026-02-10
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Furutåskolan är en F-6 skola med cirka 300 elever, belägen på Teleborg med Södra Bergundasjön som närmsta granne. Här möts elever och personal i en trygg och välkomnande miljö där varje individ ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna tilltro till sin egen förmåga.Sedan hösten 2025 finns vi i nya, moderna lokaler På rasterna erbjuder vi organiserade aktiviteter och närvarande personal för att skapa trygghet och gemenskap.
Vi arbetar språkutvecklande i alla ämnen och använder strukturerade metoder som STL, genrepedagogik och cirkelmodellen för att göra lärandet tydligt. Vårt skolbibliotek är bemannat varje dag och är en aktiv del av undervisningen.
Skolans fritidshem är idag indelad i fyra avdelningar och vi arbetar med ålderblandade grupper F-1 och 2-3 samt 4-6. I uppdraget kommer du att samarbeta både med lärarna på fritidshemmet och lärarna i F-3. Du kommer planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån Lgr22. Du har alltid elevens lärande i fokus utifrån en pedagogisk, social, och fysiskt tillgänglig lärmiljö där du har förmåga att skapa aktiviteter utifrån elevens behov och intressen.
För oss på Furutå är det viktigt med att bygga tillitsfulla relationer och bibehålla den höga trivsel och trygghet som finns på skolan. Hos oss är du som lärare i fritidshemmet en viktig del i elevernas hela skoldag. Under skoltid undervisar du i ett ämne eller arbetar med rastverksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig med behörighet som lärare mot fritidshem. Du har god kännedom om skolans och fritidshemmets styrdokument.
Du är en tydlig ledare med bra framförhållning och struktur samt har en god kommunikation med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är driven i att utveckla verksamheten för att uppnå hög kvalitet för eleverna. Du har förmågan att skapa en positiv arbetsmiljö i gruppen genom engagemang, nyfikenhet, trygghet och ser samarbete som en självklarhet för att nå framgång och utveckling.
Du anpassar dig till förändrade omständigheter och ser lösningar i problem som kan uppstå.
Varmt välkommen med din ansökan!
