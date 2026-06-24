Lärare i fritidshem till Frostaskolan F-6, 100%
Hörby kommun (2026), Sektor Bildning / Förskollärarjobb / Hörby Visa alla förskollärarjobb i Hörby
2026-06-24
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Att arbeta i Hörby kommun:
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård, omsorg, utbildning till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Om arbetsplatsen:
Frostaskolan ligger centralt i Hörby nära museum, folkbiblioteket och Kulturskolan. I närområdet finns även Hörby Sportcenter, Lågehallarna- där eleverna har sin idrottsundervisning- och Lågedammarnas naturreservat.
Frostaskolan består av enheterna F-6 och fritidshem samt 7-9. Sammanlagt går det ca 500 elever på skolan. 2029 flyttar högstadiet till en nybyggd skola som ska uppföras på Frostaskolans skolområde.
Frostaskolans verksamhet präglas av inkludering, trygghet, kunskap och framtidstro. Vi har höga förväntningar på våra elever och vi vill att eleverna ska känna tillit till den egna förmågan samt få uppleva den glädje och tillfredsställelse som nås genom att lyckas och övervinna svårigheter. Kommunövergripande fokusområden är språkutveckling, matematik och närvaro.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Vi söker en ny kollega som känner glädje till sitt jobb och som vill vara med att utveckla vårt fritidshem tillsammans med oss. Som lärare i fritidshem är ett aktivt arbete med fokus på relationsbygge och värdegrundsarbete en självklarhet. Ditt uppdrag är att ha ansvar för våra inskrivna elever i vår fritidsverksamhet för år F-6. Vi arbetar för att erbjuda en trygg verksamhet för våra elever. Alla barn är allas ansvar och vi bygger vår verksamhet med individen i fokus.
Tjänsten som lärare i fritidshem innefattar också arbete under skoltid med nära samarbete med lärarna och klasserna.
Skolans fritidspersonal har schemalagd planering i form av avdelningsplanering, arbetslagsplanering, enskild planering samt planering med lärare. Du kommer tillsammans med kollegor planera, genomföra och utvärdera fritidshemmets pedagogiska verksamhet.Kvalifikationer
• Du har en lärarexamen med behörighet till fritidshemmet.
• Du har god förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevernas skilda behov och förutsättningar.
• Du har ett tydligt målfokus, utifrån verksamheternas styrdokument.
• Du har god samarbetsförmåga och är lyhörd, bygger förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
• Du har ett tydligt och tryggt ledarskap i din undervisning samt är en positiv förebild.
• Du är engagerad och har elevernas bästa i fokus.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 10 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "91/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hörby Kommun
(org.nr 212000-1108)
Hörby (visa karta
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242 80 HÖRBY Arbetsplats
Hörby kommun (2026), Sektor Bildning Kontakt
Biträdande rektor
Emma Götulf emma.gotulf@horby.se 0415-378302 Jobbnummer
9976060