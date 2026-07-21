B2C-säljare till iSales - Bygg din karriär från grunden
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2026-07-21
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Är du en person som gillar att prata med människor, drivs av tydliga mål och vill utvecklas inom försäljning? Då kan det här vara nästa steg för dig!
På iSales söker vi nu fler B2C-säljare till vårt team på Kungsholmen i Stockholm. Hos oss blir du en del av en energifylld arbetsplats där vi arbetar tillsammans, firar framgångar och hjälper varandra att bli bättre varje dag.
Hos oss får du:
En trygg introduktion och utbildning inom försäljning
Daglig coachning och nära stöd från erfarna teamledare
En attraktiv provisionsmodell utan tak
Möjlighet att göra karriär internt, exempelvis som coach eller teamledare
Tävlingar, bonusar och roliga aktiviteter
Ett modernt kontor på Kungsholmen, nära Stadshagens tunnelbana
Tävlingar med attraktiva priser
Tjänstepension och sjukförsäkring
Vi söker dig som:
Är social, och tycker om att prata med människor
Motiveras av mål och resultat
Har ett starkt driv och en vilja att utvecklas
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Talar svenska obehindrat
Är bosatt i Stockholm
Söker ett heltids arbete. Tider måndag-torsdag 09:30-18:00 fredag 09:30.17:00
Hos oss behöver du inte kunna allt från början. Vi tror på att rätt inställning, tydlig coachning och ett starkt team skapar framgång.
Är du redo att utvecklas, ta nästa steg och bli en del av ett företag där din prestation faktiskt märks?
Det är inte svårare än så - Skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8104856-2110695". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare iSales AB
(org.nr 559206-0981), https://isales.teamtailor.com
Warfvinges väg 45 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
iSales Jobbnummer
10008673