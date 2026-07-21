Brandman till Ringhals
Falck Räddningstjänst AB / Brandmansjobb / Varberg Visa alla brandmansjobb i Varberg
2026-07-21
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Falck Industrial Fire Services är idag världens största privata räddningstjänstorganisation. Falck Räddningstjänst Sverige har lång och god erfarenhet av att bedriva räddningstjänstverksamhet på flygplatser, kärnkraftverk och högriskindustrier. I Sverige bedriver Falck räddningstjänst och företagshälsovård vid Forsmarks och Ringhals kärnkraftverk. Falck bedriver även räddningstjänst samt marktjänster på Bodö flygplats i Norge. Genom vår utbildningsavdelning , levererar vi trygghetsskapande utbildningar inom sjukvård, brandsäkerhet, hot & våld, krishantering och PDV
Låter det spännande att få arbeta som Brandman i en av Sveriges mest högteknologiska och säkerhetskritiska miljöer? Vi på Falck Räddningstjänst söker nu en engagerad Brandman till vår verksamhet på Ringhals kärnkraftverk i Varberg.
Det här är en unik möjlighet inom specialiserad industriräddningstjänst där fokus ligger på förebyggande arbete och högsta säkerhet. Du blir en del av ett professionellt skiftlag och ett globalt bolag i framkant, där vi kontinuerligt testar och utvecklar ny utrustning och nya metoder
Din roll som brandman på Ringhals
Som brandman hos oss ligger ditt huvudsakliga fokus på proaktiva och förebyggande insatser för att garantera säkerheten på anläggningen. Du kommer att arbeta i en miljö där kvalitet och noggrannhet är av yttersta vikt. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
Utveckla och förbereda interna övningar för brandstyrkan.
Utföra service och tekniska byten av anläggningens brandsystem.
Ansvara för och underhålla material, fordon och övningsområden.Publiceringsdatum2026-07-21Kvalifikationer
Fullgjord brandmannautbildning (SMO, Räddningsinsats, GRIB eller motsvarande).
C-körkort.
Godkända resultat på rök- och kemdykartest enligt AFS 2023:15
Svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
B-körkort och tillgång till egen bil är en stor fördel då arbetstiderna inte alltid matchar kollektivtrafiken.
Meriterande:
Utbildning som Räddningsledare A eller Tillsyn A.
Vi söker dig som är en trygg, ansvarsfull och driven lagspelare med god fysisk förmåga. Du hanterar stressiga situationer med lugn och har en positiv attityd till både rutinuppgifter och nya utmaningar. Du känner igen dig i våra Winning Behaviours: Vi bryr oss om, Vi bygger förtroende, Tillsammans skapar vi mer värde
Vi erbjuder dig
Arbeta med den senaste tekniken: Bli en del av en verksamhet i framkant där vi kontinuerligt testar och utvecklar ny utrustning och nya metoder.
En gedigen introduktion: Vi säkerställer att du får den utbildning du behöver för att känna dig trygg i din roll på Ringhals.
Professionell utveckling: En ansvarsfull roll inom industriräddningstjänst i en av Sveriges mest högteknologiska och säkerhetskritiska miljöer
Fantastiska kollegor: Bli en del av ett kompetent och engagerat team som värnar om varandra och säkerheten.
Trygga villkor: Kollektivavtal samt bra marknadsmässiga förmåner.
Övrigt:
Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsgrad 100% och tillträde enligt överenskommelse.
Att arbeta på ett kärnkraftverk ställer höga krav på säkerhet. Processen inkluderar därför:
Drogtest och kontroll mot belastningsregistret.
Fysiska anställningstester enligt gällande AFS.
Utvalda kandidater kommer att kallas till testdagar under hösten 2026.
Är du intresserad?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Verksamhetschef Jacob Edvardson på jacob.edvardson@falck.com
. Vi tar inte emot ansökningar via mail. Facklig kontaktperson (Kommunal) är Mark Silversaint, Mark.Silversaint@falck.com
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista datum för ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falck Räddningstjänst AB
(org.nr 556459-7630)
Nygatan 64 (visa karta
)
432 85 VÄRÖBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falck Räddningstjänst Kontakt
Rekryterare
Jacob Edvardson jacob.edvardson@falck.com Jobbnummer
10008690