Kock , köks biträde
yalla habibi AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-07-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos yalla habibi AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
eller i hela Sverige
Vi söker medarbetare till vår nya restaurang i Frölunda Torg!
Vi öppnar en ny restaurang i Frölunda Torg i September 2026 och söker nu en engagerad och ansvarsfull medarbetare till vårt team.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av att arbeta i en restaurang med mat från Mellanöstern.
Har god kunskap om mellanösternkök och dess maträtter.
Är ansvarsfull, pålitlig och har ett positivt bemötande.
Kan arbeta effektivt och behålla lugnet även under stressiga perioder.
Kan tala svenska – detta är ett krav.
Vi erbjuder dig möjligheten att vara med från starten och bli en del av ett nytt och spännande restaurangkoncept i Frölunda Torg.
Är du intresserad? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: Info@yallahabibi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare yalla habibi AB
(org.nr 556947-6111)
Frölunda torg (visa karta
)
421 42 VÄSTRA FRÖLUNDA Jobbnummer
10008693