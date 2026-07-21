Koordinatorer sökes till ny BUP- enhet för allvarligt normbrytande beteende
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
BeskrivningEnhet BUP Allvarligt normbrytande beteende (BUP-ANB) är en ny regional enhet i uppstart under 2026. Verksamheten bygger på regeringsuppdraget Integrerad vård (2021-2024) och erbjuder specialistpsykiatrisk vård till samhällsplacerade barn och unga upp till 21 år med allvarligt normbrytande beteende och samtidiga psykiatriska vårdbehov när ordinarie öppenvård inte räcker till.
Enheten byggs upp med fyra mobila tvärprofessionella team bestående av läkare, psykolog, socionom, sjuksköterska, arbetsterapeut och vårdadministratör. Cirka 25 medarbetare kommer att arbeta i verksamheten. Målgruppen är barn och unga med komplex psykiatrisk och social samsjuklighet, ofta med erfarenhet av vårdsammanbrott, upprepade placeringar och allvarlig psykisk ohälsa.
Upptagningsområdet är hela VGR. Initialt riktar sig verksamheten till ungdomar placerade på SiS-hem, men även placerade barn och unga vid HVB-hem och inom Kriminalvården planeras omfattas av uppdraget. Enheten tillhör verksamhetsområde Neurologi och psykiatri Barn vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, inom sektionen BUP Heldygnsvård och Specialmottagningar. Verksamheten är mobil och arbetet sker teambaserat i nära samverkan mellan professionerna.
Vad vi erbjuder
Målgruppen allvarligt normbrytande beteende är en nationellt uppmärksammad grupp med stort fokus från politiken. Här erbjuds möjligheten att vara med i VGR:s satsning och bygga upp en ny regional verksamhet från grunden. Tillsammans med ett tvärprofessionellt team blir du en viktig del i att forma enheten och du får möjlighet till en flexibel planering av arbetsdagen. I nära och kontinuerlig dialog med kollegor och samverkansparter kommer du utveckla arbetssätt, strukturer och innehåll i vården utifrån målgruppens behov. Här ges du utrymme att bidra med din kompetens för att skapa en sammanhållen och högkvalitativ vård för en mycket utsatt samhällsgrupp.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Som koordinator i BUP-ANB har du en central roll i att samordna och hålla ihop vårdinsatserna kring barnet eller den unge. Du arbetar nära både det tvärprofessionella teamet och externa aktörer.
Dina arbetsuppgifter innefattar att:
samordna och koordinera psykiatriska och sociala vårdinsatser tillsammans med SiS, socialtjänst och andra vårdgivare
bidra till kort- och långsiktig vårdplanering i samverkan med berörda aktörer
säkerställa att en Samordnad Individuell Plan (SIP) upprättas och följs upp
vid behov ha kontakt med barn/ungdom, vårdnadshavare och nätverk för att skapa delaktighet i vården
stödja planering inför in- och utslussning
bidra till kontinuitet i vårdkedjan
KvalifikationerVi söker dig som har socionomutbildning eller annan relevant akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbete med barn och unga i komplexa livssituationer, gärna inom psykiatri, socialtjänst eller institutionsvård.
Du har god samarbetsförmåga och är van att arbeta i samverkan med flera olika aktörer. Du är strukturerad, ansvarstagande och har ett gott bemötande i mötet med både patienter och samverkansparter. Vi ser att du har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du bidrar aktivt i teamets gemensamma arbete. Du drivs av att få vara med att starta upp och forma en ny regional enhet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
samordning och/eller en koordinerande funktion
att arbeta med placerade barn och unga med komplex problematik lagstiftning
samverkan mellan region och socialtjänst
att arbeta med SIP eller liknande samverkansstrukturer
Du har en god förmåga att arbeta i team och i tvärprofessionella sammanhang, då teamarbetet är en central del av uppdraget. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra GötalandsregionenHos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland. Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter. Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris. Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/
AnsökanVästra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Behandlingsvägen 7 (visa karta
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416 50 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neurologi och Psykiatri barn Kontakt
Anne-Line Solberg anne-line.solberg@vgregion.se 0700-823691 Jobbnummer
10008676