Lead of Accounting Operations
People of Interim & Finance Sweden AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2026-07-21
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Vill du leda en nationell förändringsresa inom redovisning? Vi söker nu en senior ledare till en av de mest spännande förändringsresorna inom konsultbranschen. Uppdraget innebär ett nationellt ansvar för att leda, utveckla och framtidssäkra en större redovisningsverksamhet som befinner sig mitt i en omfattande organisationsförändring. Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera affärsmannaskap, ledarskap och förändringsledning i en roll med stort mandat och verklig påverkan.
Om rollenDu kommer att ansvara för den operativa redovisningsverksamheten på nationell nivå och leda verksamheten genom ett antal erfarna chefer. Rollen innebär ett helhetsansvar för leverans, kvalitet, ekonomi, resursplanering och verksamhetsutveckling, samtidigt som du blir en nyckelperson i arbetet med att omsätta strategi till konkreta arbetssätt och beteenden. Organisationen står inför ett spännande skifte där flera tidigare självständiga verksamheter samlas i en gemensam nationell struktur. Därför söker vi en ledare som inte bara ser vad som behöver förändras, utan som också har förmågan att skapa engagemang och få förändringen att hända. Du blir en del av den nationella ledningsgruppen och kommer att arbeta nära flera seniora ledare för att utveckla affären, stärka samarbetet mellan verksamheter och skapa framtidens sätt att arbeta.
Denna möjlighet är en anställning hos kund och man arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Resor till övriga kontor i landet förekommer.
Vi tror att du harDu har flera års erfarenhet av att leda andra ledare och är van att kombinera affärsansvar med operativt ledarskap. Du har sannolikt en bakgrund från revisions-, redovisnings- eller konsultbranschen alternativt annan verksamhet inom Professional Services där kvalitet, kundfokus och affärsutveckling står i centrum. Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
Ledarskap med personalansvar över chefer
Resultat- och affärsansvar
Förändringsledning i en större organisation
Verksamhetsutveckling och KPI-styrning
Resursplanering och kapacitetsstyrning
Digitalisering, automatisering eller effektivisering av verksamheter
Som person
För att lyckas i rollen tror vi att du är en trygg och tydlig ledare som skapar förtroende genom ditt sätt att leda. Du har ett starkt affärsdriv, hög integritet och en naturlig förmåga att få människor att arbeta mot gemensamma mål. Du kombinerar strategiskt tänkande med operativ handlingskraft och trivs i miljöer där utveckling och förändring står högt på agendan. Samtidigt är du prestigelös, ödmjuk och duktig på att bygga relationer, vilket gör att du får med dig organisationen även när förändringar behöver genomföras.
Det här är en möjlighet att kliva in i en strategiskt viktig ledarroll med stort mandat och tydlig påverkan på verksamhetens framtid. Du blir en del av en organisation med höga ambitioner, stark entreprenörsanda och en kultur där samarbete, kvalitet och långsiktig utveckling står i fokus. För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet att vara med och forma en verksamhet under en av dess mest spännande utvecklingsfaser.
Vi svarar gärna på frågor
För frågor om tjänsten kontakta Marcus Ström på 070-857 50 05 eller marcus.strom@peopleoffinance.se
. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl. Glöm inte att följa vår LinkedIn för att ta del av spännande uppdrag och karriärmöjligheter – klicka här för att följa.
Vi ser fram emot din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People of Interim & Finance Sweden AB
(org.nr 559474-6249)
Villagatan 25 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
People of Finance Kontakt
Rekryteringskonsult
Marcus Ström marcus.strom@peopleoffinance.se +46708575005 Jobbnummer
10008680