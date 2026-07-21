Kyllagermedarbetare till Arla, Stockholm Mejeri. Extra, natt mot lördag
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2026-07-21
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Som kyllagermedarbetare jobbar du med att plocka varor som ska levereras ut till Arlas kunder. Tycker du om att vara fysiskt aktiv på jobbet och vill vara en viktig del i att förse hela Storstockholm, med omnejd, med högkvalitativa mejeriprodukter? Vi söker nu medarbetare till deltid, natt mot lördag. Trivs du med att arbeta natt och behöver ett extrajobb? Läs då vidare och sök extratjänsten som kyllagermedarbetare.
Vad innebär rollen?
Huvuduppgiften är att plocka varor med hjälp av ett system som kallas Pick-To-Voice. Som anställd i kyllagret hjälper du till med att få våra kylbilar redo att lastas och lämna lagret enligt tidtabell. Vi förväntas oss även att du bidrar till en säker arbetsmiljö bland dina kollegor genom att följa våra säkerhetsregler och medverkar till en bra stämning i vårt kyllager. För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta strukturerat och alltid slutföra dina uppgifter. Rollen kräver lyft och du står och går mycket i det vardagliga arbetet. Du får en bra genomgång i ergonomi under utbildningsveckan för att lära dig att jobba på ett sätt som är hållbart för kroppen.
Arbetstiderna
Arbetstiderna är förlagda 21.00- 06.00 på Arlas mejeri i Kallhäll. Nattschema för helger finns 2 varianter beroende på hur ofta du kan och vill arbeta. Du blandar inte scheman utan har ett schema du går på. Våra olika schema vi söker till är;
Varje natt mot lördag (fredag 21:00-lördag 06:00)
Varannan natt mot lördag
Tjänsten är en visstidsanställning tom 31 mars 2027 med möjlighet till förlängning. För rätt person finns möjlighet till förlängning.
Vem är du?
För att jobba hos oss är det ett krav att du har fyllt 18 år, detta mot bakgrund av tjänstens arbetstider (AFS 2012:3 §19). Då du måste kunna ta del av och förstå säkerhetsföreskrifter och manualer vill vi gärna att du har goda kunskaper i svenska. Du behöver även vara tillgänglig för utbildning under en vecka inför att du börjar arbeta hos oss. Utbildningsveckorna du kan välja på är vecka 38, 39 och 40. Tiden under utbildningsveckan är måndag-fredag 07.30-16.30. Utbildningen är betald.
Egenskaper som vi ser som viktiga i rollen är ansvarstagande, noggrannhet, ordningssamhet samt att du kan jobba självständigt. Det är också viktigt att du kan trivas med ett fysiskt arbete. Truckkort är inget krav, saknar du kort för truck utbildar vi dig. Du behöver då planera in minst 10 timmar på att studera truckteori hemma innan du startar utbildningen. Teoriprovet för truck skriver du hos oss på plats och det är ett krav att du klarar provet för att få anställning.
Vad erbjuder vi?
Arla är ett globalt bondeägt företag som arbetar "från bondgården till tallriken". Vi är marknadsledare inom vårt område och stolta över vår verksamhet som genomsyras av mångfald och stora ambitioner. En välkomnande företagskultur som skapar arbetsglädje är viktigt för oss och vi månar om att ge våra anställda utmanande arbetsuppgifter.
Create the future – Grow with Arla
Stockholms Mejeri verkar för att vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. På mejeriet råder nolltolerans och vi genomför regelbundet slumpvisa alkohol- och drogkontroller.
Ansökan och kontakt
Din erfarenhet av lagerarbete är inte det viktigaste, för oss är det viktigare att du är rätt person för jobbet. Är du den vi söker tveka inte, ansök redan idag men allra senast den 4 augusti 2026. Rekryteringen sker löpande och vi kan komma att tillsätta tjänsterna innan sista datum.
För att säkerställa en objektiv och rättvis rekryteringsprocess använder vi arbetspsykologiska tester för både personlighet och logiskt tänkande. För dig som uppfyller de grundläggande kraven kommer testen att mailas ut kort efter sista ansökningsdag. Se till att ha en korrekt mailadress som du läser regelbundet för att inte missa testernas deadline. För de kandidater vars testresultat matchar väl mot de egenskaper som vi tror att man behöver för att lyckas i rollen, går man sedan vidare till intervju.
Ansök vänligen via Arlas hemsida: careers.arla.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arla Foods AB
(org.nr 556579-4400)
Slammertorpsvägen 1 (visa karta
)
176 71 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Stockholmsmejeriet Jobbnummer
10008671