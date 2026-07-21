Studie- och yrkesvägledare till Nordic International School Essingen
Watma Education AB / Yrkesvägledarjobb / Stockholm Visa alla yrkesvägledarjobb i Stockholm
2026-07-21
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Ditt uppdrag
🌟 Som SYV hos oss på Nordic International School Essingen blir du en viktig del av vårt elevhälsoteam samt en engagerad kollega i vår personalgrupp. Du arbetar nära elever, personal och vårdnadshavare för att säkerställa att varje elev får den kunskap de behöver för att kunna göra väl underbyggda val gällande sin framtid.
🌟 Ditt huvudsakliga ansvar består av att informera, vägleda och motivera elever inför framtida studier och yrkesval. I ditt uppdrag ingår bland annat att:
Genomföra individuella vägledningssamtal och stödja eleverna i deras valprocess.
Informera om gymnasieprogram, behörighetskrav och framtida studievägar.
Administrera gymnasievalet och ansvara för PRAO-samordningen.
🌟 Du driver och utvecklar SYV-arbetet på skolan och samverkar tätt med våra lärare för att se till att studie- och yrkesvägledning blir en integrerad del av hela skolans ansvar. Självklart är du öppen för samarbete och strävar ständigt efter att utveckla verksamheten.
För att ansöka vill vi att du har
✔ Examen från Studie- och yrkesvägledarprogrammet (180 hp) vid universitet eller högskola.
✔ God kunskap om det svenska utbildningssystemet och arbetsmarknaden.
✔ Förmåga att vägleda elever inför val av gymnasieutbildning och framtida yrkesval.
✔ God kunskap om Indra (Gymnasieantagningen i Storstockholm).
✔ Flytande kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift. (Då vi är en skola med internationell profil är goda kunskaper i engelska starkt meriterande).
För att lyckas i rollen vet vi att du är
✔ Vänlig, empatisk och har förmågan att skapa goda, förtroendefulla relationer med ungdomar.
✔ Kommunikativ och lyhörd, vilket gör att du har lätt för att bygga goda relationer med kollegor, vårdnadshavare och externa aktörer.
✔ En person som arbetar både självständigt och strukturerat, samtidigt som du är kreativ och har en utmärkt samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2026-07-21Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare. Provanställning tillämpas.
Tjänstgöringsgrad: 40%.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Rekryteringen sker löpande; det kan innebära att processen avslutas innan sista ansökningsdatum.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8060010-2110721". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Watma Education AB
(org.nr 559197-0396), https://karriar.nordicinternational.se
Segelbåtsvägen 11 (visa karta
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112 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Nordic International School Jobbnummer
10008679