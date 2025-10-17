Lärare i fritidshem till Bärbyskolan
2025-10-17
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Bärbyskolan ligger naturskönt på en kulle i Säve. Runt skolan finns hundraåriga gamla träd och utsikt över odlingslandskapet. Skolan är en liten och gemytlig F-6 skola med cirka 200 elever. Skolan har ca 20 lärare, elevassistenter och fritidspedagoger. Förutom dessa har vi ett elevhälsoteam med samtliga kompetenser.
Skolan genomsyras av ett elevcentrerat arbetssätt där vi arbetar för att varje elev ska vara delaktig och ha möjligheten att påverka alla processer som rör eleven. Vår målsättning är att Bärbyskolan ska vara en skola där eleverna lämnar med goda kunskaper och en stor tilltro till sig själva. Vi har en hög andel trygga elever och vi arbetar systematiskt för att behålla den känslan hos eleverna.
Vi söker dig som vill arbeta som lärare i fritidshem på vår skola. I uppdraget kommer du att ha ett huvudfokus på elever i behov av särskilt stöd.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, följa upp och utvärdera undervisningen samt leder det pedagogiska utvecklingsarbetet i fritidsverksamheten. Du kommer också att samverka i skolverksamheten under skoltid. Vi vill tillsammans skapa en helhetssyn på elevens utveckling och lärande och där är du en viktig pusselbit!
Arbetet innebär samarbete med övriga lärare, lärare i fritidshem, elevhälsan, vårdnadshavare samt andra aktörer utanför skolan. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Har du tidigare erfarenhet av att undervisa ser vi det som meriterande men välkomnar även dig som är nyutexaminerad.
För oss är det viktigt att du har förmågan att motivera eleverna och inspirera eleverna till att lära. Du har en god pedagogisk förmåga och vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och har en positiv elevsyn.
I arbetet krävs god samarbetsförmåga, intresse för skolutveckling och förmåga att skapa goda relationer med eleverna och deras vårdnadshavare. Vi efterfrågar en kreativa och nytänkande medarbetare som fokuserar på elevens motivation och lust att lära. I ditt ledarskap har du förmåga att skapa motivation, delaktighet och engagemang för eleverna i deras lärande.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Är du nyexaminerad? För att du ska få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HC279940". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor, Bärbyskolan
Mattias Larsson mattias.larsson@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9562481