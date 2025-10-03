Lärare i fritidshem, Otterstad skola
2025-10-03
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Otterstads skola är vackert belägen med närhet till skogen och naturen vilket ger möjlighet till att arbeta i många olika pedagogiska miljöer. Det finns ca 100 elever på Otterstads skola. I skolans lokaler finns även fritidshem.
Om jobbet
Din främsta uppgift är att tillsammans med kollegor i arbetslag utmana eleven i lärandet och stödja eleven i sin utveckling hela dagen.
Förutom att planera, genomföra och utvärdera undervisning i fritidshemmet kommer du tillsammans med kollegor i arbetslag arbeta med att utveckla skolan och fritidshemmet utifrån prioriterade utvecklingsområden.
I ditt arbete är du med att utveckla fritidsverksamheten, där varje elev ges möjlighet att växa utifrån sina förutsättningar genom aktiviteter i olika pedagogiska miljöer. Du arbetar för att stödja elevens utveckling och ge dem möjlighet att samspela med kamrater, där leken är en utgångspunkt. Du arbetar för att utveckla elevens sociala förmågor men också språkliga och matematiska förmågor samt omvärldskunskap.
I ditt arbete kommer du att samverka med skolan och bistå med din kompetens i lär- och rastsituationer.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad lärare med inriktning mot fritidshem. Du har engagemang, målmedvetenhet och brinner för ett lustfyllt lärande i fritidshemmet.
Du är väl insatt i aktuella styrdokument, och du arbetar systematiskt i samarbete med dina kollegor. I sammanhanget planerar, genomför, och följer du upp verksamheten genom att reflektera, och dokumentera. På så sätt så hittar du möjligheter att utveckla verksamheten framåt. Du är väl insatt i skolans kunskapssyn och värdegrundsuppdrag.
Du har förmåga att motivera och skapa lärande och lärmiljöer som präglas av inkludering, variation och interaktivitet. Du har förmåga att se och möta varje elev och utgå från det som fungerar.
Du har mycket god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är kommunikativ och kreativ. Vi ser gärna att du vågar tänka och pröva nytt tillsammans med andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Tillsvidare 100% med start enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.Övrig information
I vår verksamhet måste alla som ska anställas för att arbeta med barn och unga, enligt lag (2000:873), visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten kan hämtas på http://www.polisen.se/Service.
Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat.
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
Ersättning

Månadslön
