Lärare i fritidshem, Norra 2-6, 75%
2026-04-21
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Verksamhet grundskola/anpassad grundskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt anpassad grundskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fyra av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Norra skolan är en mångkulturell skola (skolår F-6) med inriktning idrott och hälsa som är centralt belägen i Motala med närhet till friluftsområde, sjön Vättern samt stadsbibliotek. Vi tror att rörelse är bra för kroppen och knoppen och att just fysisk aktivitet underlättar för eleven att nå kunskapsmålen.
• Att eleven får kunskap om kostens, rörelsens och sömnens betydelse för välbefinnandet.
• Att vi arbetar med social kompetens och god självkännedom.
• Att eleven får stifta bekantskap med en rad lokala idrottsföreningar, allt från brottning till frisksport och dans.
Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem jobbar du och dina kollegor tillsammans för att medvetet stimulera elevernas utveckling och lärande. Vi arbetar för att eleverna ska erbjudas en meningsfull fritid och säkerställa tryggare raster.
Uppdraget innebär bland annat:
* Jobba mot fritidshemmet, samt som samverkare mot klass
* planera och genomföra pedagogiska aktiviteter enligt läroplanen för fritidshem.
* skapa en trygg och inkluderande lärmiljö för alla elever.
* samarbeta med kollegor och vårdnadshavare för att stödja elevernas utveckling.
* tillsammans med andra pedagoger ansvara för planering, genomförande och uppföljning av verksamheten.
Du behöver se lärandet i leken. Genom din undervisning och dina aktiviteter skapar du förutsättningar för alla elever att lyckas. Du arbetar aktivt med att skapa relationer, både till elever och vårdnadshavare. I undervisningen använder du dig av bildstöd och digitala verktyg som en naturlig del för att skapa förutsättningar för lärande och utveckling.
Du är en lagspelare och ser vinningen i att samarbeta. Du låter eleverna systematiskt vara delaktiga i utvärderingen av genomförda aktiviteter för att skapa delaktighet av elevernas inflytande. Det är av stor vikt att du anser att samverkan mellan hem och skola är en viktig faktor för elevernas lärande.
Vi ser den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling.

Kvalifikationer
Vi söker utbildad lärare i fritidshem eller fritidspedagog med lärarlegitimation som är van att leda och utveckla fritidsverksamheten. Du är strukturerad, trivs att arbeta tillsammans, har ett starkt ledarskap och tror på relationsskapande som en viktigt process för att främja lärande. Du ansvarar för att, tillsammans med kollegor, planera och utvärdera aktiviteter utifrån Lgr22 där eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmågor. Du arbetar förebyggande med tidiga insatser för att stödja eleverna i deras utveckling. Goda digitala kunskaper och rik erfarenhet av digitala arbetssätt är meriterande. Erfarenhet av arbete i mångkulturell miljö är meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska språket, både tal och skrift.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid
För tjänsten kommer registerutdrag att begäras ut.
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320181".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Motala kommun
(org.nr 212000-2817)
591 86 MOTALA Arbetsplats
Motala kommun, Enhet Norra

Kontakt
Rektor Norra skolan år 4-6
Henrik Streng henrik.streng@motala.se 0141-225161
9865705