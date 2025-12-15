Lärare i fritidshem Korsängsskolan
Enköpings kommun, Korsängsskolan / Pedagogjobb / Enköping Visa alla pedagogjobb i Enköping
2025-12-15
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enköpings kommun, Korsängsskolan i Enköping
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Till den kommunala grundskolan i Enköping söker vi dig med vilja och mod att göra skillnad. Verksamheten på våra tolv skolor står aldrig still, och det är så vi vill ha det. Med transparens och öppenhet strävar vi efter att utveckla skolsystemets struktur eftersom en ny tid kräver metoder och förhållningssätt anpassade till samtid och framtid. Vi söker dig som vill bidra aktivt i det arbetet. Du är bekväm med att elevernas uppnådda resultat är ditt resultat och du är övertygad om att bra resultat inte har med tur och tillfällighet att göra - välkommen till Enköpings kommunala grundskolor!
Korsängsskolan är en skola med årskurserna F-9 med drygt 760 elever. Skolan ligger i centrala Enköping med ett blandat upptagningsområde, som omfattar både delar av centralorten och till viss del landsbygd. Skolan invigdes 1948 och har varit i drift sedan dess, under åren har till- och ombyggnationer gjorts. Nu är vi inne i en expansiv och spännande fas då vi precis fått tillgång till nya lokaler i anslutning till den nuvarande skolan. Skolan är populär med högt söktryck och de flesta elever går alla sina 10 år på Korsängsskolan.
Alla verksamheter i skolan genomsyras av att "Vi har ett kompromisslöst fokus på elevens bästa, vilket innebär ett steg i taget och alltid framåt". Vi har en väl utbyggd elevhälsa med skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem gör du stor skillnad för eleven. Du finns med under hela dagen och får en helhetsbild kring hur eleven och gruppen fungerar i klassrummet och i fritidsverksamheten. Det ger fantastiska möjligheter att analysera elevens behov, och för dig som pedagog möjlighet att jobba med aktiviteter som stärker eleven och gruppen i deras skolgång.
Eleverna står i fokus, men ditt uppdrag innebär också att du samarbetar nära med andra yrkesgrupper på skolan. Du samverkar mycket med övriga pedagoger och elevhälsoteamet, men också med föräldrar och ibland med myndigheter.
Du kommer främst att arbeta i årskurs 4 på mellanstadiet, knuten till en klass.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för arbete i fritidshem. Du är en trygg vuxen som brinner för att skapa engagemang hos våra elever. Det är meriterande om du sedan tidigare har arbetat i fritidsverksamhet, skolverksamhet eller med barn och unga.
För att kunna utveckla lärandet i fritidshemmet behöver du känna dig bekväm med att använda digitala verktyg och utrustning som surfplattor, interaktiva program och appar. Din goda planeringsförmåga och lösningsfokuserade inställning är viktig för att du aktivt ska kunna koppla fritidsverksamheten till LGR22 och klassrumsundervisningen. Vi arbetar hela tiden för att utveckla vår fritidsverksamhet och vill att du har ett driv och engagemang att vara en del i detta.
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter"https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295482". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun, Korsängsskolan Kontakt
Biträdande Rektor
Ulla Halling ulla.halling@enkoping.se 0171-62 67 62 Jobbnummer
9645644