Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
2026-04-06
• Var med och utveckla fritidsverksamheten i anpassad grundskola i Arboga
Vill du vara med och bygga upp och utveckla fritidsverksamheten i anpassad grundskola? Nu söker vi dig som har ett starkt engagemang för elever med intellektuell funktionsnedsättning och som vill bidra till en trygg, meningsfull och pedagogiskt genomtänkt helhet - både under skoltid och på fritidshemmet.
Om Arboga kommun
Arboga är en trygg och växande kommun med fokus på lärande, utveckling och gemenskap. Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi för att alla elever ska ges en likvärdig utbildning och en skoldag som präglas av trygghet, delaktighet och tillgänglighet. Särskilt fokus ligger på att skapa lär- och fritidsmiljöer som möter elever med olika behov.Publiceringsdatum2026-04-06Om tjänsten
Som lärare i fritidshem/fritidspedagog inom anpassad grundskola har du ett kombinerat uppdrag. Under skoltid arbetar du som resurspedagog i klass tillsammans med undervisande lärare, där du stöttar elever i undervisningen utifrån deras individuella behov. På fritidshemmet är du med och utvecklar en verksamhet som kompletterar skoldagen och ger eleverna möjlighet till återhämtning, social träning och meningsfulla aktiviteter.
Du kommer att ha din huvudsakliga placering på Gäddgårdsskolan, där grundskola F-9 och anpassad grundskola samlas i en helt ny skola som öppnar hösten 2026. Den nya skolan är utformad med särskilt fokus på tillgänglighet, struktur, trygghet och samarbete.
Tjänsten innebär ett tydligt utvecklingsuppdrag där du, tillsammans med rektor och övrig personal, är med och formar både fritidshemmets innehåll och det pedagogiska stödet i klass under skoltid.Dina arbetsuppgifter
I ditt uppdrag ingår att:
Arbeta som resurspedagog i klass under skoltid, i nära samverkan med lärare
Ge elever stöd i undervisningssituationer utifrån deras individuella behov och förutsättningar
Planera, genomföra och utveckla fritidsverksamhet för elever i anpassad grundskola
Skapa en trygg, tydlig och förutsägbar miljö med anpassade aktiviteter
Arbeta med elever både i grupp och enskilt, med fokus på kommunikation, socialt samspel och självständighet
Samverka nära med lärare, elevhälsa och vårdnadshavare
Bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete
Arbeta med struktur, bildstöd, alternativa kommunikationssätt och tydliggörande pedagogikKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad lärare i fritidshem/fritidspedagog eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd, gärna inom anpassad grundskola
Har erfarenhet av att arbeta med elever som har NPF
Har god förmåga att arbeta stödjande i klassrummet
Är trygg, tydlig och relationsskapande i ditt bemötande
Kan arbeta både självständigt och i nära samverkan med andra professioner
Har ett lågaffektivt och lösningsfokuserat förhållningssätt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
I denna rekrytering kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget ska gälla för arbete inom skola och beställs från www.polisen.se.
Arbetstid och omfattning
Tillsvidareanställning, heltid 100 %.
Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.Ersättning
Månadslön. Individuell lönesättning.Kontakt
Rektor Helena Enarsson, Helena.enarsson@arboga.se
Facklig företrädare
Susanne Skyllkvist, Sveriges Lärare, telefon 070-445 01 94Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-04-19
Urval sker fortlöpande, så välkommen med din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan!
