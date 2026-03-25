Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Ideella fören Montessorifriskolan i Eslöv med fi / Pedagogjobb / Eslöv Visa alla pedagogjobb i Eslöv
2026-03-25
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideella fören Montessorifriskolan i Eslöv med fi i Eslöv
Har du ett brinnande intresse för barns utveckling, lärande och fritidspedagogiskt arbete? Då vill vi gärna att du blir en del av vårt team!
Vi söker en utbildad fritidspedagog eller legitimerad lärare i fritidshem som vikarierar på vårt fritidshem under ett års tid med möjlighet till förlängning. Tjänsten är på heltid och du kommer att arbeta tillsammans med engagerade kollegor för att skapa en trygg, stimulerande och utvecklande fritidsverksamhet för våra elever. Om tjänsten
Som vikarierande fritidspedagog kommer du att:
Planera, genomföra och utvärdera fritidshemmets verksamhet tillsammans med arbetslaget enligt läroplanens mål.
Stödja elevernas sociala, emotionella och lärande utveckling under hela dagen.
Skapa en trygg, lustfylld och inkluderande miljö där alla barn blir sedda och får möjlighet att utvecklas.
Samarbeta nära med kollegor i skola och fritids för att skapa helhet och kontinuitet i elevernas dag.
Vi söker dig som
Har relevant utbildning som fritidspedagog eller är legitimerad lärare med behörighet för fritidshem.
Är trygg, engagerad och har förmåga att skapa positiva relationer med barn i olika åldrar.
Har god förmåga att planera och reflektera kring pedagogiskt arbete tillsammans med kollegor.
Är flexibel, kreativ och ser möjligheter i att skapa en meningsfull fritid för eleverna.
Vi erbjuder en arbetsplats där du får utvecklas tillsammans med ett engagerat team, där barnens bästa alltid är i fokus och där din professionella kompetens tas tillvara.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: petra.addenback@monte.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella fören Montessorifriskolan i Eslöv med fi
, http://www.monte.nu
Solvägen 33 (visa karta
)
241 31 ESLÖV Arbetsplats
Montessorifriskolan i Eslöv Med Jobbnummer
9818423