Lärare i fritidshem, Bärstadsskolan F-6
2026-04-27
Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom Bildningsförvaltningen arbetar du varje dag med att skapa förutsättningar för att våra barn och elever ska växa och utvecklas. Tack vare bra verksamhet i Hammarös förskolor och skolor ligger vi i topp bland Sveriges bästa skolkommuner. Hos oss står alltid barnen och eleverna i centrum genom att vi ser till deras behov. Vi förbereder barnen för framtiden.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-27Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem på Hammarö kommun får du möjlighet att vara en central del i fritidshemmets arbete och bidra till en meningsfull skoldag för eleverna. I rollen som lärare i fritidshemmet arbetar du tillsammans med övrig personal för att planera, genomföra och utveckla verksamheten utifrån våra styrdokument och gemensamma mål. Ditt uppdrag under skoldagen kan variera beroende på både din kompetens och elevernas behov, vilket gör varje dag unik och utvecklande.
Du ingår i ett arbetslag där du förväntas bidra med ett lösningsorienterat och resultatinriktat förhållningssätt, alltid med elevernas behov i fokus. I nära samarbete med kollegor arbetar du aktivt för att skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö för alla elever.
I din roll kommer du att använda och utvärdera olika pedagogiska metoder för att främja utveckling och lärande, samtidigt som du söker nya strategier för att möta varje individs behov och stärka deras både kunskapsmässiga och personliga utveckling.
Vi söker dig som är uppdragsmedveten och självgående, med en stark förmåga att bygga förtroendefulla relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor.
Som en del av Hammarö kommun får du också tillgång till stöd och utveckling genom vår fritidshemsutvecklare, som leder kvalitetsarbetet, arrangerar nätverksträffar och ansvarar för gemensamma träffar för alla fritidshem inom kommunen.Kvalifikationer
Vi söker två flexibla och engagerade lärare med pedagogisk examen och inriktning mot fritidshem, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer stödjer uppdraget. En av tjänsterna är riktad för arbete med elev med särskilda behov del av dag där du då ingår i ett team i arbetet kring eleven.
Du ska kunna omsätta läroplansmålen i undervisning av hög kvalitet och använda ett utforskande arbetssätt som främjar en inkluderande praktik. Vi värdesätter god samarbetsförmåga och en vilja att aktivt bidra till skolutvecklingsarbetet. Din förmåga att vara flexibel, möta förändringar, utmaningar och att anpassa undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar är avgörande i vårt arbete för att skapa en tillgänglig lärmiljö.
Du är stabil i värdegrunden och har en god förståelse för skolans uppdrag. Som en tydlig och positiv ledare i barngruppen kan du skapa en trygg och inbjudande lärmiljö, där nyfikenhet och värme genomsyrar arbetet. Ditt ledarskap präglas av flexibilitet och förmåga att snabbt anpassa dig efter förändrade behov i både undervisning och arbetsprocesser.
Vi söker dig som är analytisk och har förmåga att planera, genomföra, följa upp och utvärdera både verksamhetens innehåll och din undervisning. Du har också ett engagemang för att ständigt utveckla och anpassa arbetssätt efter elevernas individuella behov.
På Bärstadsskolan är vi en övningsskola och vi förväntar oss att du genomgår handledarutbildningen vid Karlstads universitet (KAU) om du inte redan har gjort det.
Erfarenhet från arbete i förskoleklass, fritidshem och grundskola är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du beskriver i din ansökan och eventuella intervju hur du hanterar möten med elever, ditt ledarskap samt din samverkan med kollegor.
Tillträde: 2026-08-03 eller efter överenskommelse
Omfattning: 2 tjänster 100%
Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna visa upp giltig lärarlegitimation samt utdrag ur belastningsregister. Tillsvidareanställning förutsätter att du har rätt behörighet som fritidspedagog.
Urval och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med din ansökan - sök redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322027".
Detta är ett heltidsjobb.
