Arbetsterapeut sökes till Borås Stad
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2026-08-04
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Är du legitimerad arbetsterapeut? Nu har du chansen att bli vår nya kollega!
Vi söker arbetsterapeuter till Brämhult, Centrum och Trandared/Hulta. Här får du möjlighet att växa i din roll, oavsett om du är nyutexaminerad och söker ditt första jobb som legitimerad eller om du har hunnit jobba ett tag i yrket.
Vård- och äldreförvaltningen är en av Borås Stads största förvaltningar där vår hälso- och sjukvårdsorganisation består av cirka 300 medarbetare fördelade i tio hälso- och sjukvårdsteam. Vi arbetar teambaserat och tvärprofessionellt med patientens bästa i fokus.
Om verksamheten
Vi arbetar inom kommunal primärvård och har patienter både inom vård- och omsorgsboende och i ordinärt boende. I hälso- och sjukvårdsverksamheten finns goda förutsättningar att samverka och samarbeta både inom ditt eget team och mellan övriga team. Vi hjälps åt och vi lär oss av varandra. Samtidigt har du i din roll frihet under ansvar att planera och utföra ditt eget arbete självständigt.
Hos oss får du ett utvecklande och meningsfullt arbete tillsammans med engagerade kollegor där vi tillsammans skapar en god arbetsmiljö och arbetsglädje!Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Du arbetar kliniskt i patientens hem och utreder, bedömer och genomför arbetsterapeutiska insatser. Som legitimerad yrkesutövare följer ett ansvar för journalföring av de insatser som planeras, genomförs och utvärderas. Du har också ansvar för förskrivning och utprovning av hjälpmedel. Vi arbetar teambaserat och har alltid nära samarbete med andra yrkeskategorier runt patienten, exempelvis fysioterapeut, rehabiliteringsassistent och sjuksköterska.
En anställning hos oss innebär att du får en individuellt anpassad introduktion som ger dig goda förutsättningar och en trygg och stabil start på ditt nya uppdrag. Vi erbjuder även kontakt med mentor när du har genomfört din introduktion eftersom vi vet att möjligheten att kunna vända sig till en erfaren och kunnig arbetsterapeut för råd och stöd är uppskattat.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som arbetsterapeut i Borås Stad. Titta också gärna in på vårt Instagramkonto och ta del av vår vardag.
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd i Borås Stad flera olika personalförmåner.Kvalifikationer
Du är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård. Vårt teambaserade arbetssätt förutsätter att du är engagerad, flexibel, ansvarstagande och bra på att samarbeta och skapa goda relationer. Du har ett coachande och pedagogiskt förhållningssätt och du ser kollegialt stöd som en självklarhet. Vidare arbetar du lösningsorienterat med en helhetssyn där patienten är i fokus och du har en god förmåga att självständigt driva, planera, strukturera, prioritera och följa upp ditt arbete på ett effektivt och säkert sätt.
Du är van vid att arbeta med IT-baserade journalsystem och du har förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. För tjänsten krävs B-körkort. Vi ser fram emot att få lära känna dig och ta del av ditt engagemang, din kompetens och dina idéer för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård, nu och i framtiden. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor kring tjänsten och vill veta mer.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Intervjuer kan komma att genomföras löpande under ansökningstiden.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Övrig information
Innan ett eventuellt erbjudande om anställning kan komma att bli aktuellt ska ett utdrag ur polisens belastningsregister ha uppvisats och godkänts av arbetsgivaren. Med hänvisining till Borås Stads IT-säkerhet behöver du också kunna tillgodose att du har Freja eID. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28:2026:084". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Enhetschef
Anneli Nilsson anneli.nilsson@boras.se 033-35 58 08 Jobbnummer
10022057