Verksamhetschef till fyra verksamheter
Nytida AB / Sjukvårdschefsjobb / Nyköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Nyköping
2026-08-04
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nytida AB i Nyköping
, Trosa
, Gnesta
, Flen
, Norrköping
eller i hela Sverige
Nu söker vi två drivna verksamhetschefer till vårt team. Vi erbjuder ledarskapsprogram, ett meningsfullt arbete och möjligheten att göra skillnad! Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar – respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Ledarskapsprogram för samtliga blivande chefer via Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.
Om rollen För oss är det viktigt att du som verksamhetschef vill vara aktiv och nära verksamheten. Det är en förutsättning för att du ska kunna vårda och utveckla relationerna med medarbetare, boende, närstående och myndigheter. Genom att finnas nära verksamheten, kan du också säkerställa att företagets värderingar, det pedagogiska ramverket och gällande lagstiftning efterlevs på din verksamhet/verksamheter. Du både vill och har förmågan att styra och följa upp verksamheten utifrån företagets mål och ekonomiska ramar. Du har budget- och resultatansvar samt rapporterar till regionchefen och ingår i hens ledningsgrupp.
Verksamheterna i Tysberga
Samtliga 3 boende enheter och den dagliga verksamheten vänder sig till personer med komplexa behov till följd av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykiatriska tillstånd och psykisk ohälsa. Målgruppen har en hög grad självständighet och instaserna behöver även rikta sig mot psykosociala faktorer. Verksamheten präglas av hög grad samverkan och nätverksarbete både internt och externt för att skapa trygghet och förutsägbarhet i vardagen men framförallt i svåra situationer. Som verksamhetschef behöver du dagligen handleda boendestödjare i problemlösning och bemötandefrågor samt att lågaffektivt kunna möta människor i kris och andra tillstånd.
Alma servicebostad Alma är en servicebostad enligt LSS för vuxna personer med komplexa och varierande stödbehov. Verksamheten arbetar med individuellt anpassade insatser som främjar självständighet, delaktighet och en meningsfull tillvaro utifrån den enskildes förutsättningar och mål. Verksamheten har erfarenhet av att möta personer med komplex problematik och sammansatta stödbehov.
Solberga Gruppbostad Solberga är en gruppbostad enligt LSS som erbjuder stöd till personer med varierande behov av omsorg, struktur och vägledning i vardagen. Verksamheten arbetar med ett pedagogiskt och individanpassat förhållningssätt där trygghet, kontinuitet och självbestämmande står i fokus. Verksamheten har erfarenhet av att möta personer med komplex problematik och sammansatta stödbehov.
Hässelby Dagliga Verksamhet Hässelby Dagliga Verksamhet erbjuder sysselsättning enligt LSS genom individuellt anpassade aktiviteter som främjar utveckling, delaktighet och gemenskap. Verksamheten utgår från varje deltagares förmågor, intressen och mål och arbetar för att skapa en meningsfull och utvecklande vardag.
Solberga Utterö Gruppbostad Solberga Utterö är en gruppbostad enligt LSS för vuxna personer med behov av stöd i vardagens olika moment. Verksamheten erbjuder omsorg och stöd utifrån individuella behov med fokus på trygghet, delaktighet, självbestämmande och goda levnadsvillkor. Verksamheten är belägen på en gård i naturskön miljö och promenadavstånd till den dagliga verksamheten.
Krav på din erfarenhet och kunskap Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg (ex. socionom, social omsorg) och erfarenhet från omsorgsverksamhet. Du har minst två års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag och goda vitsord kring ledarskap. Du ska även ha erfarenhet av målgruppen inom LSS, denna ska vara flerårig. detta då det är krav för tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg. Har du en annan utbildningsbakgrund än Socionom är det viktigt att du har läst socialrätt på högskola.
Du har ett coachande förhållningssätt och vill se dina medarbetare växa och utvecklas i sin yrkesroll. Du gillar att ge och ta emot feedback och bryta ned och arbeta mot uppsatta mål. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning (ändra vid behov) Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Sista dag att ansöka är Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
I den här processen genomför vi även bakgrundskontroller på slutkandidaten.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8118058-2130814". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Lilla Anderbäcksvägen 1 (visa karta
)
611 50 NYKÖPING Arbetsplats
Nytida Jobbnummer
10022053