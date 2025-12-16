Lärare i fritidshem 50%
Motala kommun, Enhet Södra skolan F-6 / Pedagogjobb / Motala Visa alla pedagogjobb i Motala
2025-12-16
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Enhet Södra skolan F-6 i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Verksamhet grundskola/anpassad grundskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt anpassad grundskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fem av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Södra skolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. På skolan finns tre förskoleklasser och två klasser per årskurs från årskurs 1 till årskurs 6.
Vår vision är att vi utgår ifrån att vi lär som mest när vi mår som bäst. Alla är lika mycket värda och alla har olika behov. Alla elever ska ges förutsättningar att vara "mitt bästa jag". Vi, elever, vårdnadshavare och personal, har höga förväntningar på varandra. Tillsammans skapar vi en skola som vi alla är stolta över, som ger kunskaper inför resten av livet.
Vi på Södra skolan arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Ordet STARK genomsyrar vårt värdegrundsarbete. STARK står för samarbete, trygghet, ansvar, respekt och kunskap. Det gör vi både när det gäller kunskap och människosyn.
Vi skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor genom att skapa tillit och vara lyhörda. Vi bemöter alla elever efter deras behov, så att alla får möjlighet att lyckas i skolan. Alla elever är våra elever.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem ansvarar du för planering, genomförande, och utvärdering av undervisningen utifrån läroplan.
Genom undervisningen arbetar du för att stimulera elevernas utveckling samt erbjuda en meningsfull fritid. Du skapar en trygg och inkluderande lärandemiljö samt stödjer, motiverar och stimulerar elevernas utveckling genom varierande arbetssätt utifrån deras individuella förutsättningar. I undervisningen gör du skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga, uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet samt göra det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som smått. Du arbetar efter beprövad erfarenhet och forskning och verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt. Du dokumenterar noggrant, elevernas prestation och utveckling. Du har kontakt och samverkar med vårdnadshavare samt andra aktörer utanför skolan och informerar vårdnadshavare om elevernas utveckling. Genom systematiskt kvalitetsarbete arbetar du för att säkerställa att uppsatta mål nås. Tillsammans med ditt arbetslag utvecklar du skolans uppdrag och främjar kontinuerligt kollegialt lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig med examen och lärarlegitimation som lärare i fritidshem .
Det är önskvärt om du har erfarenhet av att undervisa i skola och fritidshem. Du ska vara en tydlig, positiv ledare som har lätt för att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Vidare har du förmåga att se alla elever och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar och bidra till ett lärande under hela dagen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295515". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Arbetsplats
Motala kommun, Enhet Södra skolan F-6 Kontakt
Rektor, Södra skolan F-6
Christina Turesson christina.turesson@motala.se 0141-225755 Jobbnummer
9648245