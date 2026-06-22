Lärare i fritidshem
Region Gotland / Förskollärarjobb / Gotland Visa alla förskollärarjobb i Gotland
2026-06-22
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Terra Novaskolan är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till år 6. Skolan har ett fritidshem med tre avdelningar. Upptagningsområdet är Terra Nova och för närvarande går ca 160 elever här. Terra Novaskolan ligger i ett naturskönt område som tillsammans med skolgården ger många möjligheter till lärande utelek. Här finns fotbollsplaner, skolskog, kulle och skateboardbana. Vi har organiserade rastaktiviteter.
Skolan har tillagningskök och egen idrottshall. På skolan finns hög andel behöriga och engagerade lärare mot grundskolan och fritidshem som arbetar för att alla elever ska få goda kunskaper och stark självtillit. Skolans ledord är: Trygghet, Kunskap, Delaktighet och Arbetsro.Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Terra Novaskolans fritidshem består av tre avdelningar varav två av avdelningar är från förskoleklass till årskurs 2 och den tredje från årskurs 3 och uppåt. Ditt huvuduppdrag är att tillsammans med övrig personal på fritidshemmet se till att verksamheten bedrivs enligt Lgr22. Du har ansvaret för att utbildningen blir varierad både vad gäller ledd och fri verksamhet samt att olika material och lärmiljöer erbjuds och används för att stimulera elevernas lust att leka och lära. Du har därmed huvudansvar för att se till att undervisningen på fritidshemmet blir målstyrd.
I samarbete med kollegor skapar du engagerande lärmiljöer utifrån ett tydligt och relationellt perspektiv. Du ser goda relationer med elever och vårdnadshavare som den naturliga starten för ditt arbete. Under skoldagen är du till viss del delaktig som stöd i klassrummet och / eller ansvarig för rastaktiviteter. Fritidshemmet på Terra Novaskolan är pilotskola för att arbeta med PAX på fritidshemmet.
Vem är du?
Du är legitimerad alternativt inväntar din legitimation som lärare i fritidshem/fritidspedagog.
Vi söker dig som är väl förtrogen med skolans styrdokument som Lgr22 för grundskolan, läroplanens fjärde kapitel för fritidshem, samt skollagen. Du har en positiv grundsyn och tror på varje individs vilja att utvecklas och lära. Du är prestigelös och lösningsfokuserad och förstår nyttan av att arbeta i ett team och lära tillsammans. Du är intresserad av att arbeta med PAX på fritids.
Du har kunskap om eller intresse av att lära om tillgängliga lärmiljöer och ser vikten av att anpassa verksamheten utifrån elevernas behov utifrån ett relationellt perspektiv. Vi söker en medarbetare som inspirerar, utvecklar och har ett inkluderande synsätt där du anpassar lärmiljön för alla elever ska komma till sin rätt. Tjänsten kan komma att anpassas utifrån sökandes kompetens.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Buntmakargatan 59 (visa karta
)
621 53 VISBY Arbetsplats
Terra Novaskolan Kontakt
Ann-Sofi Lindgren, rektor 0498-269077 Jobbnummer
9973201