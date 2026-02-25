Lärare i Fritidshem
2026-02-25
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. På Aspenässkolan är vi 370 elever i år F-5 med tillhörande fritidshem. All personal arbetar i arbetslag, tätt tillsammans med de elever som tillhör laget. Laget har ett gemensamt ansvar för ett lärande under hela dagen.
Skolan är vackert belägen intill sjön Aspen och flera grönområden. Här finns engagerade pedagoger som sätter barn, utveckling och ett lustfyllt lärande i centrum.
Enheten har en tydlig struktur och hög måluppfyllelse och vi arbetar aktivt med skolutveckling. Vårt arbete utgår från ett kollegialt lärande och en delakultur där vi regelbundet träffas för att säkerställa en god kvalitativ undervisning med eleven i fokus.
Tjänstgöringsgraden är 80%
Vill du bli en av oss?
Din arbetsuppgift är att tillsammans med övriga i arbetslaget leda och utveckla fritidshemmets verksamhet.
Arbetslaget arbetar tillsammans för att bilda en helhet för barnet kring omsorg, utveckling och lärande under elevens hela dag hos oss. Alla befattningar på vår skola samarbetar med övriga kollegor för att bidra till det systematiska kvalitetsarbetet och nå hög måluppfyllelse.
Undervisningen utgår från läroplanens mål och sker både spontant och planerat. Som lärare tar du ta ansvar för att vara förtrogen med läroplan och med att planera och analysera din verksamhet. Din verksamhet planeras såväl tillsammans med kollegor som med era elever. Elevens delaktighet och intressen är grunden för verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad att undervisa i fritidshemmet.
Utöver en pedagogisk insikt behöver du ha ett strukturerat arbetssätt, en personlig mognad, en god förmåga och vilja att samarbeta med andra.
Du förväntas därför att vara en skicklig och prestigelös lagspelare, en god lyssnare som alltid vill elevens bästa. Du är aktiv, engagerad och bidrar till ett bra lärande.
För att trivas i vår verksamhet är det viktigt att du har en positiv inställning till ditt uppdrag och är lösningsfokuserad. Stor vikt kommer att läggas vid detta.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
