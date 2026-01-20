Lärare i fritidshem
2026-01-20
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Fladängskolan är en kommunal F-6-skola med ca 400 elever belägen mitt i centrala Lomma. Vi har organiserade fritidshemsavdelningar årskursvis, i årskurserna F-3 har vi två paralleller. Skolan ligger i omgiven av flera natursköna omgivningar och lekplatser. Hos oss samarbetar du med övriga lärare i fritidshemmet, samt dina kollegor i arbetslaget runt klassen du kopplas till.
Fladängskolans fritidshem arbetar för att utveckla en verksamhet med elevens bästa i fokus och tyngdpunkt på fritidshemmets viktiga kompletterande uppdrag.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som lärare i fritidshem kopplat till en klass i åldersspannet F-3. I ditt närmsta arbetslag finner du ytterligare två lärare i fritidshem, samt två grundskollärare. Tillsammans skapar ni fem en meningsfull skoldag för eleverna i årskursens två klasser.
Skoldagen varvas med helklassundervisning, där du kan vara en del i undervisningen tillsammans med läraren, men också i halvklasskonstellationer där du ansvarar för undervisning utifrån fritidshemmets läroplan. Utöver detta ansvarar du tillsammans med dina närmsta kollegor för planering och undervisning av fritidshemstiden innan och efter skoltid.
Vi vill att du ser på ditt uppdrag som utvecklande, relationellt, viktigt och utmanande. Du är stolt över ditt uppdrag och bidrar till att skapa en fritidsmiljö som är rolig, meningsfull och lärande. Här får du möjlighet att prestigelöst samarbeta för att öka elevernas trygghet och måluppfyllelse. Vi fokuserar på tillgänglig lärmiljö, rörelse över hela dagen och att eleverna ska känna sig trygga och tycka att det är roligt att komma till skolan och fritids för att lära.Kvalifikationer
* Behörig lärare i fritidshem eller legitimerad fritidspedagog.
* Har en positiv elevsyn där du arbetar för att få varje elev att lyckas utifrån sin egen förmåga.
* God förmåga att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
* God kommunikativ förmåga
* Har ett professionellt förhållningsätt till elever, vårdnadshavare och kollegor
* Tar eget ansvar för att planera verksamheten tillsammans med kollegor
Meriterande
* God vana av att arbeta i Google-miljö.
* Kombination med bild, idrott eller annat skolämne.
ÖVRIGT
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
Rektor
