Lärare i fritidshem
2025-08-10
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Vittra Väsby söker Lärare i fritidshem
Vittra Väsby är beläget i Upplands Väsbys kommun och startade 2006. Vittra Väsby ligger i Upplands Väsby, en kommun med ca 42 000 invånare norr om Stockholm. I skolan finns ändamålsenliga, ljusa och stora lokaler som inbjuder till god lärandemiljöer anpassade för att tillgodose elevernas behov med stöd och i samarbete med SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Skolan har tillgång till en idrottshall, Smedsgärdshallen, som ligger i närheten av skolan. Utemiljön är anpassad för lek och lärande.
På Vittra Väsby arbetar man utefter Skolverkets rekommendationer kring heldagslärande vilket innebär ett aktivt och pedagogiskt fritidshem som kompletterar skolan.
På Vittra Väsby går elever från förskoleklassen till årskurs 9. Eleverna på Vittra Väsby ingår i ett åldersintegrerat arbetslag. Varje arbetslag leds av en arbetslagsledare som även ingår i skolans ledningsgrupp.
Vi söker en legitimerad lärare i fritidshem
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem och har ett genuint engagemang för elevers utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Du kommer att vara en viktig del av vårt fritidshem där vi varje dag arbetar för att skapa en trygg, stimulerande och meningsfull verksamhet för våra elever.
Som lärare i fritidshem hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet som präglas av ett starkt värdegrundsarbete och ett språkutvecklande arbetssätt. Vi ser språket som en nyckel till lärande och arbetar därför aktivt för att skapa en miljö där barnens språk utvecklas i alla situationer under dagen.
Tjänsten är en semestertjänst.
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare i fritidshem.
Har god förmåga att leda grupper och skapa trygghet, struktur och engagemang.
Är en tydlig ledare med ett positivt förhållningssätt och en god kommunikativ förmåga.
Har ett starkt intresse för att arbeta med barns sociala och språkliga utveckling.
Vill arbeta aktivt med att förverkliga våra värdegrundsprinciper i vardagen.
Är flexibel, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med både kollegor och vårdnadshavare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, ledarskapsförmåga och din vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Skicka in din ansökan redan idag!
Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar inte emot ansökningar via e- post eller mail. Sista ansökningsdag är 2025-09-20. Ansök gärna snarast då urval sker löpande.
Vittra har kollektivavtal med Sveriges lärare, Vision samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Biträdande rektor, Berivan Bawa på mail berivan.bawa@vittra.se
eller 08-59421369
Enligt överenskommelse
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
