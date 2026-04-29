Lärare i förskoleklass på Viaskolan
2026-04-29
Vill du vara med och lägga grunden för elevers lärande och utveckling? Vi söker nu en engagerad lärare till förskoleklass på Viaskolan - en skola där vi arbetar tillsammans för att varje elev ska lyckas, trivas och utvecklas så långt som möjligt. Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär lärare i förskoleklass. Vi söker dig som är en tydlig ledare och som är trygg i din lärarroll. Du har ett starkt engagemang för elevers lärande, trygghet och framtid och har en undervisning som präglas av hög kvalitet. Du är en kreativ, flexibel och engagerad lärare som vill utveckla undervisningen och arbetar för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskaps- och personliga utveckling. Du är mån om att skapa en trygg lärmiljö grundad på ömsesidig respekt och du förstår vikten av att undervisning ska vara kreativ och stimulerande, samtidigt som den ska vila på forskning och beprövade metoder. Du är prestigelös och nyfiken och delar med dig av dina kunskaper till andra.
Du har ett nära samarbete med dina kollegor i förskoleklass, fritidshem samt med dina kollegor på lågstadiet. Du samverkar även med vårdnadshavare, elevhälsa och övrig skolpersonal för en god kvalité i verksamheten. Som lärare ansvarar du för planering, undervisning, dokumentation, analys och uppföljning av dina elevers kunskaper. Du kommer att ha engagerade kollegor och stöd från EHT och skolledning.
Du är en del i arbetslag F-3 samt i det kollegiala arbetet med utvecklingen av den pedagogiska verksamheten på skolan. Skolans samtliga pedagoger är väl införstådda i vikten av att ha ett F-6 perspektiv, vilket vi även förväntar oss av dig. Alla på skolan bidrar till ett gott arbetsklimat och vi hjälper och stöttar varandra utifrån ett helhetsperspektiv. Samarbete med kollegor är en nyckelfaktor och faller sig naturligt för dig.
I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra, analysera och ansvara för det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen; både enskilt och tillsammans med dina kollegor.
Om arbetsplatsen
Barn- och utbildningsförvaltningens främsta uppgift är att erbjuda en trygg och stimulerande lärmiljö där vi rustar barn och ungdomar för framtiden. Vi arbetar också för att främja tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter för alla invånare.
Viaskolan är en treparallellig F-6 skola med cirka 540 elever och ca 70 medarbetare. Vi ligger med lugnt läge i ett av Nynäshamns villastadsområden. Viaskolan invigdes 1905 och är kommunens äldsta skola. Vi är en tre-parallell F - 6 skola med ca. 540 elever.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i förskoleklass.
Kunskap och erfarenhet av arbete med den tidiga språk-, läs- och skrivutvecklingen såsom exempelvis Bornholmsmodellen.
Kunskap kring den tidiga matematikundervisningen
Tydlig, strukturerad och organiserad
God didaktisk och pedagogisk förmåga att leda och organisera för en god lärmiljö
Har höga förväntningar på eleverna och på deras förmåga att lära och utvecklas
Är lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
God förmåga att använda digitala verktyg
Det är meriterande om du har:
Behörighet i svenska som andraspråk
Kunskap och erfarenhet av språk- och kunskapsutvecklande arbete
Personliga egenskaper vi letar efter
Vi söker en lärare som kan bygga förtroendefulla, varaktiga relationer med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Du är en tydlig ledare i klassrummet och kan samarbeta bra i arbetslaget på ett ansvarsfullt och ödmjukt sätt. Ditt bemötande är respektfullt och gör att andra kan trivas och utvecklas i din närhet. Som person är du utpräglat kommunikativ, säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara och tydliga. I ditt arbete har du en naturlig fallenhet att planera och organisera dina aktiviteter på ett effektivt sätt. Att hålla god kvalitet är en självklarhet för dig och du håller dig uppdaterad med aktuell forskning.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
Du har möjlighet till semester- och pensionsväxling.
Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Nynäshamns kommun har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret.
Tjänsten tillsätts under förutsättningar att det inte finns övertalighet inom kommunen som har företräde, eller att nödvändiga beslut har fattats.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: VIA/2026/0039/023 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns kommun
(org.nr 212000-0233), https://nynashamn.se/
149 81 NYNÄSHAMN Arbetsplats
Nynäshamns Kommun Kontakt
Sofia Persson sofia.b.persson@nynashamn.se Jobbnummer
9883296