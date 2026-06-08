Lärare i förskoleklass och åk 1-3
Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby / Grundskollärarjobb / Upplands Väsby Visa alla grundskollärarjobb i Upplands Väsby
2026-06-08
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Arbetsplatsbeskrivning
På Språkskolan i Upplands Väsby lär sig eleverna tidigt att olikheter berikar och att alla människor har lika värde. Den interkulturella karaktären på skolan, där många språk och nationaliteter möts, skapar en positiv samhörighet bland både elever och personal.
Skolan ligger centralt i Smedby och är lättillgänglig med goda kommunikationer. Skolan ligger inbäddad i vacker natur med gångvägar och ingen störande trafik. Skolan är en väletablerad friskola som drivs av Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby. Under skolans tak finns Engelska Språkskolan, Sverigefinska Språkskolan båda med tillhörande fritidshem och Språkskolans förskola.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker en behörig lärare med legitimation till vår förskoleklass.
Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen utifrån gällande styrdokument och lagstiftning. Du samarbetar nära med övriga pedagoger, elevhälsa, skolledning och andra medarbetare på skolan. Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete, konferenser och andra möten. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Du arbetar med anpassningar för eleverna så att alla elever ges förutsättningar till hög måluppfyllelse.
Du förstår att alla elever lär på olika sätt och tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar. Lek och rörelse är viktiga delar av undervisningen och du säkerställer en god inlärningsmiljö. Förskoleklass har resurser knutna till sig som kan variera över tid beroende på klassens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa förskoleklass- åk 3.Har du behörighet i fler ämnen är det meriterande.
Du sätter eleverna, kunskapsmålen och nyfikenheten i första rummet. På Språkskolan har vi en positiv elevsyn, ett lösningsfokuserat arbetssätt, ett naturligt driv och ser nya spännande möjligheter i lärandet. Du behöver vara en skicklig relationsbyggare och ha förmågan att skapa laganda och ett genuint intresse hos både elever och kollegor.
Du använder dig av digitala hjälpmedel, är noga med din dokumentation och ser till att lämna in begärda uppgifter i tid.
Du är en tydlig ledare och har lätt för att skapa goda relationer med eleverna och deras vårdnadshavare. Du är en trygg vuxen och din undervisning är kreativ och stimulerande samtidigt som den vilar på forskning och beprövade metoder.
Mentorsskap ingår i tjänsten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att du ska kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret och att det är en viss handläggningstid för detta dokument.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt all kontakt gällande annonserings- och rekryteringshjälp.
Tjänsten omfattar 100% med start 10/8-26. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: jobb@sprakskolanvasby.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare i förskoleklass". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Språkskolan I Upplands Väsby
Ryttargatan 275 (visa karta
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194 71 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Jobbnummer
9952203