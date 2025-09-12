Lärare i F-1
2025-09-12
Svalövs Montessori söker en lärare till årskurs F-1.
På Mellanskolan har vi stadierna F-1, 2-3 och 4-5 samt två fritidsavdelningar. I F-1 har vi drygt 40 elever fördelat på två klasser. TIll team F-1 hör tre resurspedagoger. Ordinarie lärare kommer gå på föräldraledigt under andra halvan av höstterminen, varför tjänsten inleds med dubbelbemanning redan från vecka 44.
Vi söker dig lärare med erfarenhet och har du även erfarenhet av Montessoripedagogiken är det en stark fördel.
Svalövs Montessori grundades 1976 som ett föräldrakooperativ. Idag är vi ca 400 aktiva barn, elever och personal. Svalövs Montessori är ett tydligt alternativ med positiv tro på upplevelsebaserat lärande. Vi är en idéburen skola helt utan vinstuttag. Vi ger den start i livet som alla barn förtjänar. Arbetet på skolan präglas av en helhetssyn på livet.
Vi intervjuar löpande och undanber oss alla rekryteringsföretags erbjudanden om hjälp - eftersom det är en montessorifilosofi, att hjälp mig inte klara det jag rimligen klarar själv!. Så ansöker du
