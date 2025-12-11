Lärare i engelska
2025-12-11
Om Amerikanska Gymnasiet
Amerikanska Gymnasiet grundades utifrån en stark pedagogisk idé. Vår ledstjärna är att "vi arbetar för att våra elever och medarbetare ska nå sin fulla potential". Vi arbetar därför med både kunskapsutveckling och personlig utveckling. Vår kultur kännetecknas av tydliga spelregler med omtanke. Vi kallar det "Ramar och Kramar". Skolverksamheten organiseras så att eleverna förbereds för en internationell arbetsmarknad i en snabbt föränderlig värld, i vår logotype kan man därför läsa "Get ready for the world".
Allt som sker på skolan utgår från våra fyra grundvärderingar: Courage, Kindness, Knowledge & Curiosity och Grit. I klassrum och i korridor så kännetecknas möten mellan elever och personal av beteenden som härleds från dessa. Vi arbetar elevnära och sätter alltid elevernas bästa i första rummet.
Om Amerikanska Gymnasiet, Uppsala
Skolan ligger centralt i området Luthagen. Skolan är nu inne på sitt fjärde läsår och har cirka 260 elever som studerar på Natur-, Ekonomi- eller det Samhällsvetenskapliga programmet. Undervisningen bedrivs på både engelska och svenska av ett kompetent lärarlag med en stark gemenskap.
Om rollen
Som lärare kommer du att undervisa våra elever i engelska. Du kommer ansvara för att planera, genomföra, bedöma och utvärdera din egen undervisning. Du förväntas leda lektionerna utifrån vår pedagogiska struktur, vilket du kommer få handledning i. Du kommer att undervisa i en digital miljö med digitala läromedel i kombination med traditionell litteratur. I tjänsten ingår också mentorskap för en klass.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Anställningen inleds med en provanställning på 6 månader. Startdatum snarast eller enligt överenskommelse.
Vi söker dig med svensk lärarlegitimation, med behörighet att undervisa i engelska och som har erfarenhet av undervisning. Du har ett stort engagemang för undervisning och vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med ett starkt team av medarbetare och du delar vår pedagogiska syn:https://www.amerikanskagymnasiet.se/om-skolan/tankar-om-skola/.
Vi söker dig som leder i linje utifrån vår devis "Ramar & Kramar", som innebär ett tydligt ledarskap och tydliga spelregler i kombination med en stark omsorg om varje elev. Med hjälp av din energi, lyhördhet och uthållighet har du lätt för att engagera och skapa delaktighet mot gemensamt satta mål. Teamwork och transparens är ledord.
Du förväntas ha god kommunikation på både svenska och engelska, i både tal och skrift. Du har förmågan att använda ett brett spektra av digitala läromedel och du har en stabil digital kompetens.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 31 december 2025.
Intervjuer sker löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstiden har gått ut.
Kontaktuppgifter
Rektor Fredrik Norrström, fredrik.norrstrom@amerikanskagymnasiet.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
