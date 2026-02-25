Lärare i bild 4-9 Kastalskolan
Östersunds Kommun / Grundskollärarjobb / Östersund Visa alla grundskollärarjobb i Östersund
2026-02-25
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
Kastalskolan
Kastalskolan är en skola med årskurserna 4-9 med cirka 400 elever. Skolan ligger i Brunflo med ett blandat upptagningsområde, som omfattar både delar av centralorten och till viss del landsbygd. Alla verksamheter i skolan genomsyras av att "vi fokuserar på att erbjuda en bra utbildning som stimulerar elevernas nyfikenhet och lust att lära". Vi har en väl utbyggd elevhälsa med skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. Kastalskolan är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för våra elever. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar.
Ditt nya jobb
Du kommer att undervisa i bild och form, och ha en viktig roll i att stimulera elevernas konstnärliga utveckling och kreativa tänkande. Du kommer att ansvara för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt skolans styrdokument och med hänsyn till varje elevs individuella behov och förutsättningar.
Du förväntas bidra till en positiv och kreativ arbetsmiljö där lärande och kollegialt stöd står i fokus. Ditt arbete kommer att präglas av samarbete med kollegor, där ni tillsammans arbetar för kontinuerlig pedagogisk utveckling och för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas framgång.
Tjänsten är på 80% men kan kombineras med annat ämne för en heltidstjänst.
Vi söker dig
Vi söker dig som har lärarlegitimation och som är behörig att undervisa i ämnet bild för elever i årskurs 4-9. Du har en god förmåga att skapa en lärmiljö där varje elev blir sedd, och du har ett engagemang för att få alla eleverna att förstå och utvecklas så långt som möjligt. Du är lösningsfokuserad och har en positiv inställning till skolutveckling och till kollegialt lärande.
Din kompetens
• Är legitimerad lärare i ämnet bild
• Har förmåga att anpassa undervisningen för att möta elevers individuella behov och förutsättningar
• Har förmåga att bedöma elevers kunskaper och färdigheter i enlighet med läroplanen
• Har goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt
Meriterande
• Har erfarenhet av arbete inom skolan och kunskap om skolans styrdokument
• Har erfarenhet av skolans systematiska utvecklingsarbete genom att bidra i kollegialt lärande och pedagogiska diskussioner
Ansök nu
Intresserade kandidater är välkomna att skicka in sin ansökan och bifoga meritförteckning och referenser genom vår rekryteringsplattform. Urval och intervjuer görs löpande under ansökningstiden. Tillträde av tjänsten höstterminen 2026.
Vi ser fram emot din ansökan!
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret samt misstankeregister.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Rektor
Linda Sundstedt linda.sundstedt@ostersund.se 076/1025511 Jobbnummer
9764152