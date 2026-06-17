Lärare förskoleklass 100% vt, Gunnarsbyskolan
Eda kommun , Bildning / Förskollärarjobb / Eda Visa alla förskollärarjobb i Eda
2026-06-17
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Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
I rollen som lärare i förskoleklass arbetar du för att ge eleverna i en bra start på livet i Eda kommun och att lägga grunden för det livslånga lärandet. Verksamheten i förskoleklass styrs utifrån skollag och läroplan. I rollen som förskollärare ansvarar du för att främja elevutveckling och lärande under vistelsetiden i förskoleklass. Du kommer att arbeta tillsammans med dina kollegor i arbetslaget F-3.
Som förskollärare har du det pedagogiska huvudansvaret i förskoleklassen. Med läroplanen som utgångspunkt bär alla förskollärare på enheten ansvar för att omsätta styrdokumenten i det dagliga arbetet. I det dagliga arbetet med eleverna ingår ett särskilt fokus på att alla elever ska stimuleras i sin språkutveckling. Detta innebär kontakt med vårdnadshavare och planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer.
Som förskollärare ansvarar du för:
• det språkliga, matematiska-, naturvetenskapliga, tekniska och estetiska lärandet och utvecklingen.
• arbetet med praktiska uttrycksformer så som bild, musik och drama där rörelse, lek och samspel är i fokus.
• att planera undervisningen, med hjälp av andra i arbetslaget utifrån läroplanen för förskoleklass.
• att skapa möjlighet till utforskande, lek och lärande där elevernas inflytande ges utrymme.
• elevers lärande och utveckling med särskilt fokus på läs-, skriv- och matematiklärande.
• temainriktat arbete utifrån röd tråd och progression genom verksamheten under en längre tid.
• kontakt, dialog och samarbete med vårdnadshavare om inflytande i elevens vardag i förskoleklass.
• att genomföra pedagogiska anpassningar i elevgruppens fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljöer
• att göra anpassningar utifrån elevgruppens olika behov eller för att stimulera eleverna i behov av särskilt stöd på rätt sätt.
• att samarbeta med andra arbetslag på enheten och professioner inom och utanför verksamheten.
• att eleverna får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde.
• att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där eleverna aktivt deltar,
• aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla elever får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val.
• att utifrån läroplanens värdegrund utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i elevgruppen.
• att genom ett aktivt medarbetarskap skapa ett professionellt förhållningssätt i arbetslaget.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen från förskollärarprogrammet eller inväntar din förskollärarlegitimation med behörighet att undervisa i förskola/förskoleklass. Meriterande är om du tidigare arbetslivserfarenhet från liknande arbete inom förskolan, eller motsvarande arbete med barn inom förskola eller skola. Du ska vara väl förtrogen med, ha kunskap om, och arbetar för att förvekliga läroplanens mål. Du har erfarenhet av, och behärskar, digitala verktyg i ditt arbete. Vidare har du en god förmåga att uttrycka dig i det svenska språket i såväl tal som skrift utifrån förskolans dokumentationskrav. Önskvärt om du kan hantera Edlevo och arbetat med systematiskt kvalitetsarbete. Har du erfarenhet av arbete med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ses detta som meriterande.
Kompetensprofil
Du har ett professionellt arbets- och förhållningssätt i ditt dagliga arbete vid mötet med såväl barn, vårdnadshavare, kollegor och andra professioner. Du är organiserad och strukturerad, såväl som driven i din professionella roll och har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. Ditt barnfokus är tydligt, och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. I rollen som förskollärare har du en stark vilja och stor handlingskraft i arbetet med att förbättra och utveckla verksamheten utifrån uppsatta mål. Du är öppen för att lära av och tillsammans med andra kolleger. Du har samarbetsförmåga och vågar utmana dig själv och dina kollegor i arbetet med barnen. I samarbetet med andra har du ett prestigelöst förhållningssätt och fokuserar på det gemensamma målet i verksamheten.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-11 Tillträde vid angivet datum eller vid överenskommelse. Provanställning 6 månader. Utdrag ur belastningsregister ska inkomma innan anställning kan startas., upphör: 2027-06-16 .
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats.
Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332678". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eda Kommun
(org.nr 212000-1769)
Box 66 (visa karta
)
673 22 CHARLOTTENBERG Arbetsplats
Eda kommun , Bildning Kontakt
Rektor Gunnarsbyskolan
Thea Kristiansson thea.kristiansson@eda.se 070-002 67 90 Jobbnummer
9968695