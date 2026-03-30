Lärare F-6 Torpgärdsskolan
2026-03-30
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun! Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen har ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör vår kommuns invånare. Förvaltningen ansvarar även för Kulturskolan och kostförsörjningen samt fullgör uppgifter för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Torpgärdsskolan ligger i ett större villaområde ca 5 km från Bodens centrum, med sitt huvudsakliga upptagningsområde - Bodsvedjan, Norrbyarna, Norra Svartbyn, Södra Svartbyn och Torpgärdan. På skolan finns ungefär 300 elever, två-parallelligt från förskoleklass t.o.m. årskurs 6. Vi har tre fritidsavdelningar - Galaxen och Kometen samt Stjärnans fritidshem. Torpgärdsskolan har en stor skolgård med både skog och gräsområden som ger eleverna en stor yta att leka på. Närheten till skog och natur bidrar till skolans goda möjligheter för friluftsverksamhet av olika slag. På Torpgärdsskolan uppmuntrar vi till aktiva raster samt till brainbreaks och rörelseutmaningar under skoldagen. Detta för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att ta till sig ny kunskap och utveckla en god social kompetens. På Torpgärdsskolan tycker vi att kunskap är viktigt och vill att eleverna ska ha tilltro till sin egen förmåga att lära och att lyckas. Vi arbetar med kollegialt lärande på skolan för att hela tiden utveckla vår verksamhet och utgår från aktuell forskning och utveckling i det arbetet. Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng!
För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?

Arbetsuppgifter
Vi söker nu 4 nya medarbetare till oss på Torpgärdsskolan;
• Lärare F-3 Tillsvidare 100 %
• Lärare 4-6 Tillsvidare 100 %
• Lärare F-3 Vikariat föräldraledighet 100% läsåret 26/27
• Lärare 4-6 Vikariat föräldraledighet 100% läsåret 26/27
Ange i din ansökan viken/vilka tjänster du är intresserad av.
Du kommer att undervisa på låg- eller mellanstadiet. Du har ett nära samarbete med övriga lärare i skolan och lärare på fritids. Utöver detta kommer du att:
• vara klasslärare och mentor i en klass
• ansvara för undervisningen i de teoretiska ämnena samt i bild på lågstadiet
• ansvara för undervisningen i något/några av följande ämnen på mellanstadiet: no-ämnen, teknik, matte, svenska, engelska, bild
• ansvara för planeringen av undervisningen, att genomföra och bedöma samt dokumentera ditt arbete
• tillsammans med övriga lärare i skolan medverka till att eleverna får en positiv och meningsfull skoldag där kunskapsutveckling och social träning är i fokus. Kvalifikationer
• Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för att undervisa på låg- eller mellanstadiet.
• Behörighet i fler ämnen är meriterande.
- Erfarenhet är meriterande.
• Du kan arbeta självständigt, har en god social förmåga samt att du är ansvarstagande och engagerad.
• Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt mot både elever, föräldrar och kollegor.
• Du har ett gott ledarskap med en tydlig lektionsstruktur, tydliga förväntningar och du skapar goda relationer.
• Du är flexibel och kan ställa om när verksamhetens behov förändras.
Vi lägger stor vikt vid ett elevcentrerat förhållningssätt samt personlig lämplighet. Om du är den vi söker kan vi erbjuda dig ett stimulerande arbete tillsammans med engagerade och positiva kollegor!
ÖVRIGT
Vänlig bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316000".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767)
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande Rektor
Monica Cortinovis 0921-62073
