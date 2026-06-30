Lärare F-6 till Kunskapsskolan Nacka
Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag / Grundskollärarjobb / Nacka Visa alla grundskollärarjobb i Nacka
2026-06-30
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Kunskapsskolan Nacka växer och söker fler medarbetare
Kunskapsskolan Nacka växer och från och med hösten 2025 är vi en F-9 skola. Vill du vara med och utveckla vår nya skola? Då har vi jobbet för dig! Vi söker en legitimerad lärare för F-6 eller eventuellt F-3. Vi ser gärna att du har en bred ämnesbehörighet och med fördel även i musik, idrott och slöjd.
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan medarbetare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Som medarbetare på Kunskapsskolan är du aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbetslag och i ämneslag. Öppenheten mellan medarbetare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.
Kunskapsskolan Nacka är en grundskola för årskurs 6-9 och har idag cirka 350 elever. Skolan startade 2001 har nöjda medarbetare, elever och vårdnadshavare. Skolan ligger i Finntorp i Nacka nära Sickla och Nacka Forum med goda kommunikationer både från Slussen och Värmdö.
Meriterande kvalifikationer
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning och mentorskap . Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare samt är lösningsfokuserad och strukturerad.
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din förmåga att bygga relationer. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna och har ett intresse av undervisning i vår pedagogiska modell.
Tjänstens utformningTjänsten är en tillsvidaretjänst på 100% med start HT-26.
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan senast den 23 juli. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Sara Hillefors på sms på 0733-688235.
Vill du vara med och bygga upp vår nya F-6 skola med oss och har ett stort engagemang för alla elevers bästa? Skicka då genast en film till rektor Sara och berätta om varför just du är rätt person för det här jobbet.
Läs mer om oss på kunskapsskolan.nacka på instagram Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag
(org.nr 556566-1815)
131 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Kunskapsskolan Kontakt
Rekryterare
Sara Hillefors sara.hillefors@kunskapsskolan.se Jobbnummer
9986020