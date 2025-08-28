Lärare F-5
Vi söker en engagerad och flexibel lärare till en undervisningsstödjande tjänst i F-5 (100%)
Vill du vara med och skapa en trygg, utvecklande och kreativ lärmiljö för våra yngsta elever? Nu söker vi en undervisningsstödjande lärande på 100% inom årskurserna F-5!Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Som undervisningsstödjande lärare kommer du att arbeta nära våra ordinarie klasslärare i årskurs F-5 och bidra till elevernas kunskapsutveckling och sociala trygghet.
Tjänsten innebär att du är ett extra stöd i klassrummet, arbetar med mindre elevgrupper, handleder enskilda elever eller leder undervisningsmoment enligt planering. Rollen formas i nära samarbete med kollegorna utifrån elevernas behov.
Du kommer att vara en viktig del i att skapa förutsättningar för både elever och kollegor att lyckas.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vi söker dig som:
Är behörig lärare F-5 med lärarlegitimation. Har ett tydligt ledarskap i klassrummet och god samarbetsförmåga. Har ett stort engagemang för varje elevs utveckling och lärande. Är flexibel, lösningsfokuserad och trygg i att anpassa dig efter olika undervisningssituationer. Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Vi erbjuder:
En stimulerande och varierad tjänst där du gör verklig skillnad. Ett nära samarbete med erfarna och engagerade kollegor. En arbetsplats där elevens bästa alltid står i centrum. Kollegialt lärande och möjlighet till professionell utveckling.Övrig information
Inför eventuell intervju, ta med ett aktuellt belastningsregister. Alla våra medarbetare har 2000 kr/år i friskvårdsbidrag och vi eftersträvar en jämn könsfördelning i våra verksamheter. Urval och intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan!
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
