Lärare F-3 till Lillestadskolan
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-21Arbetsuppgifter
Välkommen till utbildningsförvaltningen!
Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 1920-åringar.
Lillestadskolan tillhör utbildningsförvaltningen i Växjö kommun. Förvaltningen har drygt 2 700 anställda och är därmed kommunens största förvaltning. Vår verksamhet omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dessutom ingår fritidsgårdsverksamhet, kulturskola och skolbibliotek.
Lillestadskolan är en F-6 skola belägen på norr i Växjö. Skolan har lite över 300 elever med ett elevunderlag som väl speglar det samhälle vi lever i. Vi har stort fokus på att arbeta med elevhälsa och elevernas sociala situation. På Lillestadskolan tar alla ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma miljö. Vi arbetar för goda relationer och trygghet som utgör grunden för att uppnå hög måluppfyllelse.
Som arbetstagare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.
På Lillestadskolan har vi valt att satsa på trelärarskap vilket innebär att vi utökar vår organisation på lågstadiet för att i högre utsträckning möta eleverna där de befinner sig och samtidigt värna om en god arbetsmiljö för våra lärare. Som lärare hos oss ingår du i arbetslag åk 1-3. Du arbetar med att planera och genomföra undervisning enligt gällande läroplan.
På Lillestadskolan arbetar vi i team. Samarbetet mellan arbetslag och lärare gör att lärarna ser och möter eleverna i olika situationer och på så sätt får ett helhetsperspektiv kring eleven. All personal har ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och utveckling. Du har ett stort stöd av skolans Elevhälsoteam som består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och kurator.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet F-3.
Du har en medveten tanke kring din roll som pedagog och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och har ett positivt förhållningssätt.
Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och har goda kunskaper i att möta elevers olika behov utifrån deras förutsättningar.
Du är flexibel, ansvarsfull och lyhörd för elevernas behov, men samtidigt tydlig, kan sätta gränser och har ett stort tålamod. Du har ett professionellt förhållningssätt, en god initiativförmåga och lätt för att samarbeta med andra samt att du kommunicerar med både barn och vuxna på ett okomplicerat sätt.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 167/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222
)
351 12 VÄXJÖ
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter 0470-41000
