Lärare F-3 till Bjälbotullskolan
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Mjölby
2025-09-01
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Bjälbotullskolan är en av två låg- och mellanstadieskolor med tillhörande fritidshem i Skänninge. På skolan arbetar ca 26 personal och tillsammans har vi ansvar för ca 220 elever från förskoleklass till årskurs 6. I vår personalgrupp finns lärare som är i början av sin karriär och lärare med många års erfarenhet i yrket. På Bjälbotullskolan arbetar skolans lärare i klassteam vi i har nyrenoverade lokaler och en stor skolgård som inbjuder till varierande möjligheter till aktiviteter.
Är det du som är vår nya kollega?Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
I din roll som lärare kommer du att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Du samverkar med skolans olika professioner för att stödja elevernas lärande. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans arbetar systematiskt med att utveckla skolan. Du skall utifrån de mål som ställts upp verka för att eleverna skall få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppnå målen.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev.
Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning som möter kraven i skollag, läroplan, kursplan och ämnesplan. Du ska vara ämneskunnig, handleda elever, planera och leda undervisning samt bedöma kunskapsutvecklingen. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.Kvalifikationer
Du har en grundlärarexamen inriktning förskoleklass till åk 1-3 och lärarlegitimation.
Du står för god etik och sunda värderingar. Du försvarar lika möjligheter både inom organisationen och samhället i stort.
Du har förmågan att tala tydligt, utstrålar trovärdighet och självförtroende samt förmåga att hålla presentationer, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, följa upp och avsluta aktiviteter. Du har förmåga att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar.
Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden och uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och roligt arbete tillsammans med kreativa och lösningsorienterade kollegor. Här får du stora möjligheter till kompetensutveckling, introduktionsperiod med mentor för dig som är nyexaminerad och ett generöst friskvårdsbidrag.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling.
Sista dag att ansöka är 2025-09-03
Mjölby kommun
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen
Biträdande rektor
Elin Laweberg elin.laweberg@mjolby.se
