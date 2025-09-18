Lärare F-3 Junibackensskola
Ludvika kommun / Grundskollärarjobb / Ludvika Visa alla grundskollärarjobb i Ludvika
2025-09-18
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ludvika kommun i Ludvika
, Borlänge
, Leksand
eller i hela Sverige
I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, anpassad grundskola och även individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.
Arbetsplatsen
Junibackens skola är en av skola i Knutsbo/Junibackens skolområde. Knutsbo/Junibackens skolområde är skolor för åk F-6 skola samt fritidshem. Totalt går ca 340 elever på Knutsbo/Junibackens skolområde. Skolan är vackert belägen mitt i bostadsområdet. I skolans närområde finns närhet till naturen.
Arbetsuppgifter
• Planera, genomföra och utvärdera undervisning i årskurs F-3 i enlighet med skolans styrdokument, individuellt och i arbetslag.
• Du deltar aktivt i att utveckla framgångsrika lärmiljöer tillsammans med övriga på skolan.
• Du har ett nära samarbete med vårdnadshavare.
Kvalifikationer
• Legitimerad lärare för åk F-3.
• Du har en positiv människosyn och har förmåga att skapa goda relationer samt förmåga att förebygga och lösa konflikter.
• Du är noggrann, flexibel och lyhörd för elevernas behov och tycker det är roligt att arbeta med barn och ungdomar. Erfarenhet av Komet/Cope och/eller ART är meriterande
• Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, bakgrundskontroll kan komma att genomföras.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner och goda möjligheter till kompetensutveckling. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: Tillsvidare, ferietjänst
Omfattning: 100 %
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: 2026-01-07
Antal platser: 1
Övrig information
I enlighet med Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, krävs att du som erbjuds tjänsten kan uppvisa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Detta önskar vi att du liksom din legitimation medtar vid eventuell intervju.
Upplysningar
Biträdande rektor: Jenny Ungsgård 0240-86 613, jenny.ungsgard@ludvika.se
Arbetstagarorganisation: Sveriges Lärare nås via växeln 0240-86 000
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-01. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi intervjuar löpande under rekryteringsperioden.
Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika kommun
(org.nr 212000-2270), http://www.ludvika.se Jobbnummer
9515525